北屯11期重劃區爆住戶衝突…氣鄰居偷拍小孩 他飆髒話擋電梯遭訴

台中市林姓男子是北屯區11期重劃區的社區住戶，前年因不滿鄰居拍攝其小孩，在社區大廳騎滑步車，涉在大廳堵住對方怒飆「〇〇娘，不是很秋」等語，甚至伸手死按電梯門長達2分鐘阻止鄰居離開，嚇得被鄰居十分害怕，提出告訴，法院審理時，林男辯稱，髒話是「口頭禪」，一審依強制罪，判拘役59天，可易科，全案上訴後，近日駁回上訴，全案確定。

判決指出，台中市林姓男子與鄰居，同住在北屯區11期重劃區的社區大樓，2024年10月13日晚間7時許，鄰居曾持手機拍攝林男的小孩在社區大廳騎滑步車的畫面，雙方因此產生糾紛。

2024年12月22日晚間8時38分許，林男在社區大廳巧遇鄰居，隨即跟隨對方至電梯區，當鄰居走進電梯按樓層鍵準備上樓時，林男出面伸手強行推擋電梯感應門，並當眾狂飆「〇〇娘」、「衝三小」、「還是要叫人給你處理一下」、「要出來輸贏」等粗鄙與恐嚇言語，時間長達2分鐘，經其他住戶上前勸阻，林男才退開讓電梯關門。

鄰居因此嚇得提出告訴，檢方認定，林男以強暴手段持續推擋電梯門長達2分鐘，強行剝奪鄰居搭電梯離開的自由，還在公眾得出入的場所，公然侮辱及恐嚇對方，依強制罪、公然侮辱罪及恐嚇危害安全罪等罪起訴。

台中地院審認，林男遇事不思合法途徑解決，在社區公共空間阻攔他人自由離去，並出言辱罵恫嚇，犯後仍否認犯行，未與被害人達成和解，考量其妨害自由時間短暫，影響程度未達極度嚴重，依想像競合犯規定從一重的強制罪，判處林男拘役59日，可易科5萬9000元。

林男不服提起上訴，主張自己平時習慣講台語，三字經僅是口頭禪，擋電梯與對話只是想要求對方履行偷拍道歉的協議，並無強制、恐嚇或貶損對方名譽之犯意，手段輕微不具違法性。

台中高分院近日審結，仍認定林男長達2分鐘反覆接續使用粗鄙言詞，針對性極強，已超越一般人可忍受範圍，且惡害通知明確，顯屬暴力脅迫而非理性溝通，原審認事用法妥適，量刑無不當，駁回上訴，全案確定。