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台積電工程師將5月嬰托合格保母照顧竟窒息命危 法院判賠42萬

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台積電廖姓工程師將年僅5個月的兒子交給領有執照的蘇姓保母照顧，蘇女竟給男嬰戴上口罩趴睡，導致男嬰窒息，救回後仍有腦波異常、心臟節律不整等；廖的妻子原本也在台積電任職，因此事離職全職照顧兒子，法院判決蘇女應賠償男嬰及父母共42萬6695元。可上訴。

判決書指出，領有保母執照的蘇姓保母在台南市安定區住處從事居家式托育工作，廖姓工程師妻子將年僅5個月的兒子交給蘇女照顧；2023年10月16日上午，男嬰當時流鼻涕、喉嚨有痰，蘇女因同時照顧另一名有特殊疾病幼兒，為免該幼兒受到感染，給男嬰戴上口罩。

同日下午3時30分，廖姓男嬰戴口罩趴著睡著，當時蘇女離開其身旁，未在旁看顧，導致男嬰受有窒息、心臟節律不整傷害，接續呼吸停止；蘇女返回發現，趕緊急救並叫救護車，將男嬰送往奇美醫院，經醫師診斷屬嬰幼兒明顯威脅生命事件進行急救及治療後，逐漸恢復。

台南地院去年11月一審將蘇女依過失傷害罪判處拘役50日，廖父及其妻子提起損害賠償訴訟指出，蘇女過失行為侵害兒子身體權及健康權，請求蘇女應賠償兒子醫療費用2萬6695元、精神慰撫金40萬元，賠償廖父、廖母精神慰撫金各10萬元。

蘇女主張，僅同意賠償醫療費用2萬6695元、精神慰撫金20萬元，不同意賠償廖父、廖母，2人應與兒子部分合併賠償。

台南地院新市簡易庭依據刑事判決及醫院診斷證明書，認定蘇女身為職業保母，過失行為卻導致廖姓男嬰遭受明顯威脅生命傷害，應負侵權行為損害賠償責任；因醫藥費蘇女並不爭執，應允准許。

精神慰撫金部分，廖姓男嬰住院期間，曾有腦波異常、心臟節律不整等情形，後續持續回門診追蹤治療，男嬰一度危及生命、瀕臨死亡，歷經長時間入住加護病房救治，始逐漸恢復健康；相關救治期間及往後成長過程，均對其心理留下陰影及創傷，可認精神上受有相當痛苦。

男嬰母親原本在台灣積體電路製造股份有限公司任職，因此事離職改為全職照顧男嬰，父親雖仍繼續在同公司擔任工程師，但男嬰情形必使2人較平時付出更多心力；對於男嬰身心安撫、照顧難度亦勢必因此升高，而須付出更多時間、精力，心疼之情可認2人精神上亦受有相當痛苦。

法院指出，廖母、廖父對於廖姓男嬰有保護及教養權利義務，此為父母對未成年子女因親子關係所生人格法益（親權），蘇女侵害2人基於父母子女關係人格法益，且情節重大；廖母、廖父請求蘇女賠償所受非財產上損害，亦屬有據。

法院審酌，蘇女已因本案失去保母執照，目前從事外送工作，需扶養父母及2名未成年子女，名下有房屋、土地等財產，考量雙方身分、社會地位、學識、經濟狀況等，判決廖姓男嬰得請求精神慰撫金20萬元、廖母、廖父各10萬元，總計蘇女應賠償42萬6695元。

台積電廖姓工程師將年僅5個月的兒子交給領有執照的蘇姓保母照顧，蘇女竟給男嬰戴上口罩趴睡，導致男嬰窒息，救回後仍有腦波異常、心臟節律不整等。聯合報系資料照
台積電廖姓工程師將年僅5個月的兒子交給領有執照的蘇姓保母照顧，蘇女竟給男嬰戴上口罩趴睡，導致男嬰窒息，救回後仍有腦波異常、心臟節律不整等。聯合報系資料照

台積電 保母

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