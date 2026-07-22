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惡女朝律師甩巴掌…大鬧法院遭5罪重判 中院斥：藐視法紀！

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，一連串脫序行為遭收押，開庭時囂張嗆「我打全世界律師巴掌」，中院今再判她5罪，審酌林女藐視法紀、無視法官訴訟指揮，至今沒和解，予以量刑，可上訴。

全案經合議庭法官李昇蓉、江健鋒、毛妤甄宣判，依恐嚇罪判1年6月、恐嚇罪判1年2月、個資法判1年6月、傷害罪判1月6月，及恐嚇罪判1年1月，一共5罪，未定應執行刑。

林女今有到庭聆聽宣判結果，中院為避免她又失控，庭內外部署多名法警，法警長、政風室主任也到場，李昇蓉宣判前再次和林確認人別身分，她情緒穩定並回答「對對對。」

台中地院表示，林女因尚有其他案件審理中，因此暫不定應執行刑，待全案確定後由檢察官統一聲請。

中院指出，林和多名被害律師不相識，僅因對訴訟不滿，就在法庭上數度公然侮辱、恐嚇律師，且拒絕聽從法維持秩序的命令，嚴重藐視法紀與公權力。

中院指出，林女在法院走廊公然掌摑吳中和，又在網路上散布被害律師等人照片，揚言殺害，嚴重侵害被害人名譽、隱私與人身安全，林女犯後雖一度認罪，審理中卻改口否認，在法庭上數度打斷他人發言，無視法官訴訟指揮，至今沒和被害人和解，予以量刑。

全案源於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，法院一、二審期間，林接連朝弟弟委任的3名女律師當庭辱罵、恐嚇，離開法庭後追打、潑不明液體，台中地院今年4月依傷害、恐嚇罪判她1年2月、1年。

林不收斂，去年11月6日於台中高分院開庭時，又當庭辱罵、揚言殺害律師高肇成；今年2月10日於台中地院開庭期間，誤認到庭旁聽的律師吳中和、侯珮琪是記者，對2人當庭拍照發臉書、恐嚇殺人，3月17日又大鬧中院，當庭對吳賞巴掌，檢方再依恐嚇等5罪嫌起訴她。

林女當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌。聯合報系資料照
林女當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌。聯合報系資料照

律師 恐嚇 台中地院

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