網紅保母摔死2歲男童還在審…她多次丟摔女嬰、棉被悶臉 先判2年定讞

高雄市保母宋孟瑤平時經營社群平台分享育兒經驗，她前年凌虐重摔2歲男童致死，案件仍在法院審理中。她另多次丟摔未滿周歲的女嬰，甚至拿棉被蓋臉、用手壓30秒，最高法院依故意對兒童犯傷害罪判刑2年定讞，宋女確定要入獄。

宋孟瑤為「五寶媽」，平時常在臉書粉絲專頁分享生活、育兒照片集影片等，有數千名粉絲，她先前以每月3萬元收托2歲男童，卻於2024年拿鞋拔毆打致頭部骨折、捏大腿、重摔至地面、推去撞牆；同年6月6日下午，三度將男童舉高再重摔進澡盆，直到男童臉朝上浮在澡盆中，才送醫，仍宣告不治。

檢方依凌虐兒童妨害身心發展致死、成年人故意傷害兒童致死等罪嫌起訴宋孟瑤，案件仍在法院審理中。

宋孟瑤另被查出凌虐未滿周歲的女嬰，手抓頭部大力往床甩，再拿棉被蓋住全臉並用手壓住30秒，或抓女嬰的手，直接甩至地板，又或直接將女嬰丟進嬰兒床或沙發，毆打腹部、大腿和臉部等。

檢方依成年人對未成年人傷害、妨害幼童發育等罪嫌起訴，宋孟瑤坦承犯行，女嬰家屬也表示，女兒現在很沒安全感都需要人家抱著，晚上睡覺時會受到驚嚇等語。

法院認定宋孟瑤的行為屬於凌虐，她自陳有向家長反應自身情緒問題，但因家長工作需求特別拜託，才會繼續照顧，考量她身為保母應善盡照護之責，卻枉顧父母信賴，傷害及凌虐女嬰，雖有意與家長和解，但因對方無意願而未達成和解，一審判刑2年。

宋孟瑤上訴主張犯後非常自責，願意在刑事案件先行給付一定金額賠償家屬，彌補錯誤，犯後態度良好，認為一審量刑過重，不過二審駁回上訴，維持一審判決。

宋孟瑤上訴三審主張自己因身心狀況長期不佳，另同時照顧多名小孩，情緒失控而犯案，犯情顯可憫恕，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而定讞。