快訊

毒油食安風暴…陳時中遭爆料仍應酬跑「酒攤」？李明賢轟螺絲掉滿地

蟑螂人民黨抗爭擴大！印度爆發萬人遊行衝突

台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義夜店找泰女陪酒性交易 翻譯機成犯罪工具遭沒收

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一間夜店涉嫌安排泰國籍女子陪酒並媒介性交易，嘉義地方法院依圖利媒介性交罪，判處孫姓負責人有期徒刑5月，可易科罰金，並沒收翻譯機1台及追徵犯罪所得9萬元；負責接送女子的袁姓司機判刑3月、緩刑2年，向公庫支付5萬元。檢警查扣的翻譯機也遭法院認定屬犯罪工具宣告沒收，全案仍可上訴。

判決指出，孫姓負責人自2024年9月起承租嘉義市某會館擔任實際經營者，並與店內股東、員工分工合作，由現場人員招攬泰國籍成年女子以觀光名義來台，再安排入住嘉義縣太保市住處，由袁姓司機負責接送往返住處與店家，媒介女子陪酒及與客人從事性交易牟利。

法院查出，店家除向客人收取坐檯費、包廂費及清潔費外，若客人與女子談妥性交易，每次價格約2000元至5000元，店家另固定抽成1300元，形成固定獲利模式。法院依孫姓負責人供述，認定至少獲取犯罪所得9萬元，依法宣告沒收。

當中警方搜索時查扣的翻譯機，判決認定，翻譯機與本案犯行有關，因此依法宣告沒收。

翻譯機原本是協助不同語言人士溝通的工具，可降低跨國交流障礙，無論旅遊、工作或日常生活都相當便利；然而本案卻遭用來協助泰國籍女子與本地客人溝通，使語言不再成為交易障礙，甚至成為跨國性交易的輔助工具，最終也因此被法院認定屬犯罪工具，一併宣告沒收。

法院審酌，孫姓負責人擔任實際經營者，在犯罪中居主導地位，因此判處有期徒刑5月；袁姓司機因負責接送女子，參與程度相對較低，且犯後坦承犯行，獲判3月有期徒刑、緩刑2年，並須於判決確定後6個月內向公庫支付5萬元。全案仍可依法提起上訴。

翻譯機變異國尋歡工具，嘉義夜店負責人遭判5月。聯合報系資料照
翻譯機變異國尋歡工具，嘉義夜店負責人遭判5月。聯合報系資料照

性交易 泰國 嘉義

延伸閱讀

假投資泰國酒店非法吸金5億...藍海集團老總判10年半執行長12年定讞

嘉義樂器行負責人廁所架針孔偷拍16人 檢方依兒少性剝削等罪嫌起訴

蕭淑慎老公掐脖、打巴掌性侵女藝人判4年10月 二審開庭稱「不會認罪」

由愛生恨？下老鼠藥「三度」毒害澳洲男友 楊錦屏判11年2月

相關新聞

台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，並試圖挖角高科技人才赴陸發展半導體，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧財產及商業法院，稍晚法官將召開移審廷決定他是否繼續羈押。

狠甩律師巴掌、一再大鬧法院 台中惡女羈押中再5罪重判

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，一連串脫序行為遭收押；台中地院6月開庭時，林再當庭失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，中院今依傷害等5罪判她1年1月至1年6月不等，未訂應執行刑可上訴。

由愛生恨？下老鼠藥「三度」毒害澳洲男友 楊錦屏判11年2月

來台當交換生的澳洲籍男子肖雷遭前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，一度休克病危送醫，檢方依殺人未遂罪起訴楊女，楊女強調她沒有投毒、否認犯罪，台北地方法院審理，今判她有期徒刑11年2月。可上訴。

嘉義夜店找泰女陪酒性交易 翻譯機成犯罪工具遭沒收

嘉義市一間夜店涉嫌安排泰國籍女子陪酒並媒介性交易，嘉義地方法院依圖利媒介性交罪，判處孫姓負責人有期徒刑5月，可易科罰金，並沒收翻譯機1台及追徵犯罪所得9萬元；負責接送女子的袁姓司機判刑3月、緩刑2年，向公庫支付5萬元。檢警查扣的翻譯機也遭法院認定屬犯罪工具宣告沒收，全案仍可上訴。

走私鰻苗遭查扣懷疑「黑吃黑」 海運業者私刑拘禁走私商勒索千萬

海運公司委託陳姓男子走私40萬尾鰻苗至中國大陸，卻在海上遭中國海警查扣因而損失慘重，海運公司王姓負責人因此懷疑陳男「黑吃黑」，為討回損失，設局誘騙陳男至高雄鳳山一處民宅拘禁長達21小時，甚至亮刀架頸威脅「把你抓到山上放血」逼簽近千萬元本票，事後涉案的海運公司一夥人全遭判刑，民事也被判需連帶賠償陳男700餘萬元。

婦目睹兒遭柴刀刺心一刀斃命慘死街頭 凶手今判13年6月

台中周姓男子去年3月間至友人住處聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳母更目睹兒子慘死街頭，檢方形容周男手法「快、準、深、狠」，一審國民法官依殺人罪，判刑13年6月，全案上訴台中高分院後，今天審結，駁回上訴，維持原判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。