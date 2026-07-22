嘉義夜店找泰女陪酒性交易 翻譯機成犯罪工具遭沒收

嘉義市一間夜店涉嫌安排泰國籍女子陪酒並媒介性交易，嘉義地方法院依圖利媒介性交罪，判處孫姓負責人有期徒刑5月，可易科罰金，並沒收翻譯機1台及追徵犯罪所得9萬元；負責接送女子的袁姓司機判刑3月、緩刑2年，向公庫支付5萬元。檢警查扣的翻譯機也遭法院認定屬犯罪工具宣告沒收，全案仍可上訴。

判決指出，孫姓負責人自2024年9月起承租嘉義市某會館擔任實際經營者，並與店內股東、員工分工合作，由現場人員招攬泰國籍成年女子以觀光名義來台，再安排入住嘉義縣太保市住處，由袁姓司機負責接送往返住處與店家，媒介女子陪酒及與客人從事性交易牟利。

法院查出，店家除向客人收取坐檯費、包廂費及清潔費外，若客人與女子談妥性交易，每次價格約2000元至5000元，店家另固定抽成1300元，形成固定獲利模式。法院依孫姓負責人供述，認定至少獲取犯罪所得9萬元，依法宣告沒收。

當中警方搜索時查扣的翻譯機，判決認定，翻譯機與本案犯行有關，因此依法宣告沒收。

翻譯機原本是協助不同語言人士溝通的工具，可降低跨國交流障礙，無論旅遊、工作或日常生活都相當便利；然而本案卻遭用來協助泰國籍女子與本地客人溝通，使語言不再成為交易障礙，甚至成為跨國性交易的輔助工具，最終也因此被法院認定屬犯罪工具，一併宣告沒收。

法院審酌，孫姓負責人擔任實際經營者，在犯罪中居主導地位，因此判處有期徒刑5月；袁姓司機因負責接送女子，參與程度相對較低，且犯後坦承犯行，獲判3月有期徒刑、緩刑2年，並須於判決確定後6個月內向公庫支付5萬元。全案仍可依法提起上訴。