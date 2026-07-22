快訊

才接下亞運總教練 謝淑薇哥哥遭多女控「恐怖情人」、賣賽事通行證

春哥侃陸／天才少女風波3度逆轉 「破四唯」會否鋪開

吳宗憲捷運吃冰被抓包！遭轟「最基本規定都不知道」 本尊急回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，並試圖挖角高科技人才赴陸發展半導體，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧財產及商業法院，稍晚法官將召開移審廷決定他是否繼續羈押。

高檢署指出，此案是國家核心關鍵技術被中共滲透、意圖外流大陸的首例，全案係檢調偵辦大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥（已歿）在台發展共諜組織發現的「案外案」，意外查出丁透過黃姓商界友人結識陳男，說服陳男竊取台積電奈米製程。

丁小琥是老情工人員，擅長物色接觸軍事人才，過去在台結識最高層級是國防部後指部前中將指揮官王世塗，他對科技領域並不專精，但背後卻有「專業團隊」想得到台積電技術與人才，因而銜命滲透台積電。

起訴指出，陳男擔任台積副理期間，與丁小琥設立中國半導體材料分析公司（CSMAC），由陳男擬定「藍海計畫」，規畫替中國製造半導體基地，挖角半導體人才赴CSMAC工作，滲透台灣半導體產業，最後回流CSMA。

2023至2024年間，陳男為讓丁小琥引介陸方金主、技術專家認可他對半導體製程、材料有相當技術水準，竊取台積電國安與一般營業秘密共21件，並攜回家中研讀、意圖扶植大陸半導體科技發展，遂行「藍海計畫」。檢調今年5月搜索陳男住家並約談相關人員，檢方複訊後將陳男聲押獲准至今。

台積電前副理陳志堅（白衣者）涉嫌遭中共吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧法院。記者曾原信／攝影
台積電前副理陳志堅（白衣者）涉嫌遭中共吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧法院。記者曾原信／攝影

台積電前副理陳志堅（白衣者）涉嫌遭中共吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧法院。記者曾原信／攝影
台積電前副理陳志堅（白衣者）涉嫌遭中共吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧法院。記者曾原信／攝影

台積電前副理陳志堅（白衣者）涉嫌遭中共吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧法院。記者曾原信／攝影
台積電前副理陳志堅（白衣者）涉嫌遭中共吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧法院。記者曾原信／攝影

台積電 中共

延伸閱讀

走私鰻苗遭查扣懷疑「黑吃黑」 海運業者私刑拘禁走私商勒索千萬

假投資泰國酒店非法吸金5億...藍海集團老總判10年半執行長12年定讞

台積電亞利桑那再加碼千億美元！網陷「美積電」論戰：擴產利多還是矽盾弱化？

逢甲大學奪首屆TSIA半導體設備創新獎 將成立半導體學院

相關新聞

台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，並試圖挖角高科技人才赴陸發展半導體，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧財產及商業法院，稍晚法官將召開移審廷決定他是否繼續羈押。

狠甩律師巴掌、一再大鬧法院 台中惡女羈押中再5罪重判

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，一連串脫序行為遭收押；台中地院6月開庭時，林再當庭失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，中院今依傷害等5罪判她1年1月至1年6月不等，未訂應執行刑可上訴。

由愛生恨？下老鼠藥「三度」毒害澳洲男友 楊錦屏判11年2月

來台當交換生的澳洲籍男子肖雷遭前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，一度休克病危送醫，檢方依殺人未遂罪起訴楊女，楊女強調她沒有投毒、否認犯罪，台北地方法院審理，今判她有期徒刑11年2月。可上訴。

嘉義夜店找泰女陪酒性交易 翻譯機成犯罪工具遭沒收

嘉義市一間夜店涉嫌安排泰國籍女子陪酒並媒介性交易，嘉義地方法院依圖利媒介性交罪，判處孫姓負責人有期徒刑5月，可易科罰金，並沒收翻譯機1台及追徵犯罪所得9萬元；負責接送女子的袁姓司機判刑3月、緩刑2年，向公庫支付5萬元。檢警查扣的翻譯機也遭法院認定屬犯罪工具宣告沒收，全案仍可上訴。

走私鰻苗遭查扣懷疑「黑吃黑」 海運業者私刑拘禁走私商勒索千萬

海運公司委託陳姓男子走私40萬尾鰻苗至中國大陸，卻在海上遭中國海警查扣因而損失慘重，海運公司王姓負責人因此懷疑陳男「黑吃黑」，為討回損失，設局誘騙陳男至高雄鳳山一處民宅拘禁長達21小時，甚至亮刀架頸威脅「把你抓到山上放血」逼簽近千萬元本票，事後涉案的海運公司一夥人全遭判刑，民事也被判需連帶賠償陳男700餘萬元。

婦目睹兒遭柴刀刺心一刀斃命慘死街頭 凶手今判13年6月

台中周姓男子去年3月間至友人住處聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳母更目睹兒子慘死街頭，檢方形容周男手法「快、準、深、狠」，一審國民法官依殺人罪，判刑13年6月，全案上訴台中高分院後，今天審結，駁回上訴，維持原判。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。