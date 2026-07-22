台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

台積電前副理陳志堅涉嫌遭中共情工人員丁小琥吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，並試圖挖角高科技人才赴陸發展半導體，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧財產及商業法院，稍晚法官將召開移審廷決定他是否繼續羈押。

高檢署指出，此案是國家核心關鍵技術被中共滲透、意圖外流大陸的首例，全案係檢調偵辦大陸長沙人大民族華僑外事委員會委員丁小琥（已歿）在台發展共諜組織發現的「案外案」，意外查出丁透過黃姓商界友人結識陳男，說服陳男竊取台積電奈米製程。

丁小琥是老情工人員，擅長物色接觸軍事人才，過去在台結識最高層級是國防部後指部前中將指揮官王世塗，他對科技領域並不專精，但背後卻有「專業團隊」想得到台積電技術與人才，因而銜命滲透台積電。

起訴指出，陳男擔任台積副理期間，與丁小琥設立中國半導體材料分析公司（CSMAC），由陳男擬定「藍海計畫」，規畫替中國製造半導體基地，挖角半導體人才赴CSMAC工作，滲透台灣半導體產業，最後回流CSMA。

2023至2024年間，陳男為讓丁小琥引介陸方金主、技術專家認可他對半導體製程、材料有相當技術水準，竊取台積電國安與一般營業秘密共21件，並攜回家中研讀、意圖扶植大陸半導體科技發展，遂行「藍海計畫」。檢調今年5月搜索陳男住家並約談相關人員，檢方複訊後將陳男聲押獲准至今。

台積電前副理陳志堅（白衣者）涉嫌遭中共吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧法院。記者曾原信／攝影

台積電前副理陳志堅（白衣者）涉嫌遭中共吸收並擬定「藍海計畫」，著手竊取台積電21件高階奈米製程技術機密至大陸，遭高檢署依國安法、營業秘密等罪起訴並求處7年重刑。全案今移審智慧法院。記者曾原信／攝影