走私鰻苗遭查扣懷疑「黑吃黑」 海運業者私刑拘禁走私商勒索千萬

海運公司委託陳姓男子走私40萬尾鰻苗至中國大陸，卻在海上遭中國海警查扣因而損失慘重，海運公司王姓負責人因此懷疑陳男「黑吃黑」，為討回損失，設局誘騙陳男至高雄鳳山一處民宅拘禁長達21小時，甚至亮刀架頸威脅「把你抓到山上放血」逼簽近千萬元本票，事後涉案的海運公司一夥人全遭判刑，民事也被判需連帶賠償陳男700餘萬元。

判決書指出，海運公司的王姓負責人在2021年1月間委託陳男將10箱、約40萬尾鰻魚苗自金門運往公海，準備交給中國接駁船走私，陳男再轉交給走私漁船處理，不料該批鰻苗於同月19日遭中國海警查扣，導致海運公司損失慘重。

王男雖先收到陳男100萬元賠償，但懷疑是走私漁船私自超載提高遭查緝風險，或是故意與中國海警合謀「黑吃黑」，遂決定向陳男討回全部損失。

王男因此夥同鰻苗貨主代表謝姓男子及多名同夥等人設局，將陳男高雄鳳山一處民宅，並持刀械及槍支強押陳男上樓並沒收手機，過程陳男被要求賠償1200萬元，經運達公司股東出面協調後折半降為800萬元。

期間一行人不僅指示手下將刀械架在陳男頸部，更恐嚇「今天不解決，要送你上山頭」。陳男迫於人身安全，同意簽下800萬元本票及賠償契約，並聯絡親友緊急籌款，隔天中午一行人見僅籌得400萬元，竟徒手痛毆陳男致其頭部、面部及牙齒多處鈍傷，並嗆聲「把你抓到山上放血」，陳男親友隨後陸續匯入682萬元至海運公司帳戶，陳男受困約21小時後才獲釋。

高雄高分院因此依妨害自由等罪，判處王男等8人分別8月至2年10月不等徒刑定讞。

民事部分，被告等人辯稱陳男交付的682萬元是賠償走私鰻苗的貨款損失，但法官認定，被告等人以刀槍限制陳男自由，並利用人數優勢及言語肢體暴力強逼付款，全體被告均具備犯意。

高雄地院審酌陳男身心遭受巨大驚恐、被剝奪行動自由長達21小時，以及遭不法勒索財產等情狀，判決王男等8人，應連帶賠償陳男財產損害682萬元及精神慰撫金30萬元，合計712萬元，另其中一名林姓男子因徒手毆傷陳男，須額外給付10萬元精神慰撫金。