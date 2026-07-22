婦目睹兒遭柴刀刺心一刀斃命慘死街頭 凶手今判13年6月

台中周姓男子去年3月間至友人住處聊天，不滿陳姓男子酒後到門前叫囂，持柴刀狠刺陳胸口一刀斃命，陳母更目睹兒子慘死街頭，檢方形容周男手法「快、準、深、狠」，一審國民法官依殺人罪，判刑13年6月，全案上訴台中高分院後，今天審結，駁回上訴，維持原判。

起訴指出，周男（47歲）2025年3月20日晚上8點多到龍井區遊園南路巷找屋主聊天，陳男因和屋主有糾紛，酒後到他家前呼喊、叫囂，周多次驅趕無效竟拿1把柴刀迎面刺向陳的胸口。

陳遭刺摀住胸口轉身要離去，才走不到10公尺就昏迷倒地，大量鮮血噴濺在柏油路上，當晚陳的母親回家途中見有人倒臥血泊，近看發現衣著熟悉，將其翻身驚覺是兒子，當場嚇到崩潰；檢方偵結依殺人罪嫌起訴周。

此案一審由台中地院國民法官審理，依殺人罪，判刑13年6月，周男認量刑過重，上訴台中高分院，今審結宣判，合議庭認一審量刑適法、無違誤，維持一審認定，駁回上訴，尚未確定。