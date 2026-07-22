2被害人沒算到！短裙男縱火害死鄰居判8年 二審撤銷發回…恐判更重

男子曾俊懿前年因心情不好，在租屋處拿打火機點燃隔簾，火勢延燒周邊物品，害吳姓女鄰居因一氧化碳中毒身亡，一審國民法官庭依殺人等罪判處8年徒刑。案件上訴，台灣高等法院認為有漏未審判之處，今撤銷判決，發回新北地方法院更審。

高院指出，一審認定曾俊懿基於殺人不確定故意，放火燒毀住處致吳女身亡，也讓吳女男友一氧化碳中毒，而依殺人既遂、殺人未遂、放火等罪判刑，不過，檢察官上訴主張另有2名鄰居在曾俊懿縱火波及的範圍內，也應論處殺人未遂罪，且有想像競合犯關係，一審漏未審酌，此部分檢方所述有理由，有國民法官法第92條第2項但書第3款之違法。

高院表示，一審受命法官整理爭點時，未將曾俊懿是否有殺人犯意列為爭點，直到審判長進行審理程序時，才突然變更爭點，曾俊懿委任律師主張構成突襲、檢察官出證與準備程序不一致，因此防禦權受到損害，此部分也認定律師所述有理由，判決撤銷發回更審。

曾俊懿有恐嚇取財、妨害秘密、公共危險等前科，於本案之前，他2023年12月2日認為住處遭人入侵，便在舊租屋處用卡式瓦斯爐燃燒衛生紙，引燃火勢，最終被鄰居拿滅火器撲滅，報警處理，曾被判2月得易科罰金之刑。

未料，曾俊懿2024年10月2日凌晨2時50分許，在新租屋處再度拿打火機點燃套房內的麻布隔簾，火勢延燒至周邊物品及建物，使吳姓女鄰居因一氧化碳中毒，併吸入性燒灼傷導致呼吸衰竭死亡，吳女男友也一氧化碳中毒，及時送醫救治，撿回一命。

曾俊懿犯後「男扮女裝」穿著短裙到派出所報案，被當場拘提，依公共危險罪等罪嫌送辦。

新北地院國民法官庭一審認為，曾俊懿犯案前3個月還在施用毒品咖啡包，犯罪後有按門鈴，使鄰居得以打119來滅火，但認定他有殺人不確定故意，審酌他自首，依殺人罪判刑8年。

高院開庭時，曾俊懿表示他搬過去不到2個月，連第二個月房租都還沒繳，就發生這件事，他不了解房客有多少人，他也說，當下他每戶都敲門，有門鈴就按門鈴，也因為恐慌、害怕，沒有意識到火勢會延燒。

曾的回答引起法官質疑，朝簾子點火、火勢會延燒，這不是常識嗎，更反問曾「你要不要在法庭點點看，看會不會燒起來？」