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台女老鼠藥毒害澳洲男友重判11年2月 律師：刑度是OK的

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

來台當交換生的澳洲籍男子肖雷遭前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，一度休克病危送醫，台北地方法院審理，今依殺人未遂罪判楊女有期徒刑11年2月，肖雷在台的委任律師陳亮廷聽判後表示，謝謝社會大眾對這個案子的關注，今天宣判的結果11年2月大概是在我們律師團隊預期的範圍裡面「這樣的結果是ok的」。

陳亮廷說，目前還沒有將這個結果傳達給家屬跟肖雷，是否上訴當然會再跟他們討論，不過就刑法未遂罪的規定，基本上「覺得這個刑度應該是合理的、也算公平」。

至於宣判前有和家屬或肖雷聊過？陳亮廷說，因為已經過了3年多，肖雷慢慢也恢復了，他們畢竟是外國人，希望在台灣的這個案有公平的審判結果，所以他們是期待的。

陳亮廷說，楊錦屏沒有賠償，但肖雷已經提出民事求償，但金額目前暫時不便透露。

律師陳亮廷。圖 /記者王聖藜攝影
律師陳亮廷。圖 /記者王聖藜攝影

老鼠 澳洲 殺人未遂 律師

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