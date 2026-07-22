惡女大鬧台中地院、狠甩律師巴掌 恐嚇罪重判…刑度接近進天花板

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，一連串脫序行為遭收押，開庭時囂張嗆「我打全世界律師巴掌」，中院今再判她5罪，未定應執行刑，其中恐嚇罪判到1年6月相當重，吳中和也認為應給她個教訓。

全案經合議庭法官李昇蓉、江健鋒、毛妤甄宣判，依恐嚇罪判1年6月、恐嚇罪判1年2月、個資法判1年6月、傷害罪判1月6月，及恐嚇罪判1年1月，一共5罪，未定應執行刑。

林女今有到庭聆聽宣判結果，中院為避免她又失控，庭內外部署多名法警，法警長、政風室主任也到場，李昇蓉宣判前再次和林確認人別身分，她情緒穩定並回答「對對對。」

律師吳中和表示，今天宣判刑度可以接受，其中恐嚇罪是法定刑最重2年以下徒刑，合議庭判林女1年6月，與一般案件相較已經算很重。

吳也認為，林女行徑脫序，簡直目無法紀，法律實在應給她教訓，希望她能記取經驗，不要再犯。

全案源於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，法院一、二審期間，林接連朝弟弟委任的3名女律師當庭辱罵、恐嚇，離開法庭後追打、潑不明液體，台中地院今年4月依傷害、恐嚇罪判她1年2月、1年。

林不收斂，去年11月6日於台中高分院開庭時，又當庭辱罵、揚言殺害律師高肇成；今年2月10日於台中地院開庭期間，誤認到庭旁聽的律師吳中和、侯珮琪是記者，對2人當庭拍照發臉書、恐嚇殺人，3月17日又大鬧中院，當庭對吳賞巴掌，檢方再依恐嚇等5罪嫌起訴她。