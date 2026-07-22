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狠甩律師巴掌、一再大鬧法院 台中惡女羈押中再5罪重判

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
林女當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌。聯合報系資料照
林女當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌。聯合報系資料照

台中林姓女子接連攻擊、恐嚇3名女律師，又當眾朝時任台中律師公會理事長吳中和狠賞巴掌，一連串脫序行為遭收押；台中地院6月開庭時，林再當庭失控和法警激烈拉扯，還嗆「我打全世界律師巴掌」，中院今依傷害等5罪判她1年1月至1年6月不等，未訂應執行刑可上訴。

林女今有到庭庭宣判，她情緒穩定、配合。

全案源於，林女和弟弟爭產，對方提告民事財產分割訴訟，法院一、二審期間，林接連朝弟弟委任的3名女律師當庭辱罵、恐嚇，離開法庭後追打、潑不明液體，台中地院今年4月依傷害、恐嚇罪判她1年2月、1年。

林不收斂，去年11月6日於台中高分院開庭時，又當庭辱罵、揚言殺害律師高肇成；今年2月10日於台中地院開庭期間，誤認到庭旁聽的律師吳中和、侯珮琪是記者，對2人當庭拍照發臉書、恐嚇殺人，3月17日又大鬧中院，當庭對吳賞巴掌，檢方再依恐嚇等5罪嫌起訴她。

林女今年6月6日出庭時情緒穩定、有問必答，表示她全部坦承、認罪。林的辯護律師張焜傑也稱，林在看守所審慎思考也向他稱「不會再做出這種事」，希望和被害3名律師以10萬元交保。

中院6月17日開庭時，審判長李昇蓉詢問林意見，她突改口說「我全部否認」、「全部不認罪」，甚至轉頭望向坐在告訴人席的吳中和、侯珮琪及高肇成3人，挑釁說「笑得很開心啊，你們。」

就連吳等3名律師發言期間，林女仍不斷插話、打斷發言，完全不理會審判長制止，高呼「我打了全世界、全宇宙律師的巴掌」，又自曝替某酒商洗錢，挑釁稱「跟我求償300億元啦！」

有法警見林女失控開啟密錄器蒐證，她憤怒起身、跳針式頻問「你叫什麼名字」，甚至和法警爆發激烈拉扯，林數度想起身被壓制、揚言要驗傷，現場一度增援到7名法警將她團團圍住，林持續大吼、咆哮，音量之大幾乎蓋過告訴人陳述意見聲音，在一片混亂下辯論終結。

台中 律師 台中地院

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