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由愛生恨？下老鼠藥「三度」毒害澳洲男友 楊錦屏判11年2月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

來台當交換生的澳洲籍男子肖雷遭前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，一度休克病危送醫，檢方依殺人未遂罪起訴楊女，楊女強調她沒有投毒、否認犯罪，台北地方法院審理，今判她有期徒刑11年2月。可上訴。

肖雷今年3月11日跨海來台作證，證詞暴露楊女犯案動機疑為男女感情因素，檢方則指楊女作案動機是由愛生恨。

肖雷證稱，他聽楊錦屏提起過過世的英國籍丈夫，因思念亡夫，楊女表示2人交往是「開放式關係」，楊女也告訴他父親是高等法院退休法官，由於護照在楊女手上，他的生活開銷都得靠楊女處理，但沒有告訴楊女有和別的女人交往。

肖雷說，他曾和在補習班工作的女老闆約會、發生性關係，楊錦屏可能因嫉妒下藥；楊女讓他喝葡萄汁，他當時覺得味道怪，告訴楊女要回澳洲後2天，身體就出狀況，他就診時，楊女要求醫師不要說英文，請醫師說中文再由楊女翻譯。

肖雷表示，他因為身體狀況變差，於是與楊女同居，他曾質問楊女「在毒害我嗎？」楊女向他道歉，後來楊女又給他了仙草茶，他喝完隔天完全無法動彈，且他相信喝下的葡萄汁不是楊女第一次下藥。

肖雷表示，身體不舒服時，楊錦屏的父親表示應叫救護車送醫，但楊女說叫計程車就好，與楊女交往期間，是他人生最糟糕的時候「感覺快死了」，母親離開台灣前還叮嚀他不要再喝楊女給的任何東西。

辯論時，檢方表示，楊女的說詞反覆，根據醫師說法及檢測報告，楊女至少下毒3次；楊錦屏至今未和肖雷及其家人和解，犯後態度不佳，建請法院判處12年以上有期徒刑。

楊錦屏否認犯罪，強調沒有投毒。她說，老鼠藥是她思念過世前夫準備給自己的，前夫過世曾「聽到」前夫說「水裡很溫暖」，指檢方的起訴是斷章取義；楊女的委任律師表示希望給予楊女無罪判決。

檢方起訴指出，楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的肖雷，對肖雷有好感，讓肖雷住進租屋處，2人並未交往；2023年3月，肖雷決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，肖雷喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。

肖雷父親Stephen有醫師資格，來台照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2次將老鼠藥摻入肖雷的飲食中，肖雷一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月，肖雷的母親Julie抵台，打算安排兒子回國，楊女發現肖雷與女老闆的合照，第3度下毒陷害肖雷，致肖雷病情再惡化。

肖雷母親到楊錦屏的租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，驚覺兒子遭楊女下毒，報警處理，檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴她、求刑8年。

澳洲赴台交換生肖雷今年3月11日曾出庭作證。圖／聯合報系資料照
澳洲赴台交換生肖雷今年3月11日曾出庭作證。圖／聯合報系資料照

澳洲 台北 殺人未遂 下毒

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