遺骸火化爆舞弊 北市府殯葬處技工與殯葬公會理事遭搜索

廉政署獲報指出，台北市殯葬處技工劉坤錫受「賀熙生命禮儀公司」請託，明知民眾撿骨後的祖先遺骸，未取得火化證明，卻利用火化空檔幫家屬火化，由於遺骸多達10幾具，遭控涉及圖利；辦案人員今天搜索殯葬處等4個地點，約談到劉坤錫、台北市殯葬商業公會理事鄭翔任共4人到案，詢後移送台北地檢署複訊。

同案約談包括賀熙生命禮儀公司登記負責人蕭雨寒，實際負責人蔡忠諺，檢察官訊後命蔡15萬元交保。

綽號「白熊」的鄭翔任是知名禮儀師，在北台灣殯葬業相當活躍，現任台北市葬儀商業同業公會理事，也負責經營侑新企業社，業務範圍涵蓋禮儀服務、生前契約、入殮扶棺及靈堂佈置。

據了解，台北市遺體火化及撿骨業務統一由殯葬管理處（懷愛館）負責，依規定，民眾祖先撿骨若須火化，要向殯葬處提出申請，拿到火化證明才能進行火化作業。

據調查，有不少祖先葬在新北汐止公墓的民眾，因想幫先人撿骨火化後入塔，但因歷史久遠，文件不齊，無法向殯葬處申請火化證明，因此找上蕭雨寒，蔡忠諺幫忙，蕭女與蔡男再找鄭翔任，最後由鄭男出面向劉坤錫請託，趁火化空檔幫忙處理遺骸。

檢廉統計，2023年間，殯葬業者請託劉坤錫燒私下燒掉的遺骸多達10多具，為釐清是否有對價或不正利益，因此發動搜談約談，釐清實際件數以及有無有其他業者涉入。

賀熙生命禮儀公司實際負責人蔡忠諺。記者張宏業／攝影

台北市府殯葬處技工劉坤錫。記者張宏業／攝影

台北市殯葬商業公會理事鄭翔任。記者張宏業／攝影