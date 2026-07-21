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海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

國軍配合政府推動太陽能光電政策，於全台各大小營區增設屋頂型太陽能光電板，前海軍少將副參謀長施武樵，被控在左營後勤支援指揮部擔任指揮官時，護航光電廠商得標，從中搜取回扣，高雄檢調昨天執行搜索，今凌晨聲押施武樵及林姓光電廠商等3人，今傍晚雄院裁定羈押禁見。

施武樵於2019年間於左支部擔任少將指揮官任內，正好營區擬增設屋頂型太陽能光電板，施藉職務之便，護航特定光電廠商獲得該筆約5000多萬元標案，廠商得標後，施再從中獲取約百萬元不正利益。

高雄市調查處接獲情資，報請雄檢檢察官許萃華指揮，昨天清晨發動搜索，約談施武樵、林姓光電廠商、林男歐陽姓友人及10多名證人。

海軍司令部表示，有關海軍左營後勤支援指揮部「國有公用不動產設置太陽光電發電設備租賃案」，已由司法機關偵辦中，本部全力配合後續調查。

少將施武樵。聯合報系資料照
少將施武樵。聯合報系資料照

海軍 國軍 光電板

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