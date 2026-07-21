海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

店員找錯錢如果不退還，可別以為只是撿到錢那麼簡單！律師蘇文俊在臉書影片中分享了一段對話情境。當有人發現對方多給了100元差點收下時，隨即被提醒「不可以說他這個錢啊，不小心找錯你錢，而且你也明明知道情況下不退回，可能會有侵占罪的問題」，實務上也確實有人因此而被判刑。

2026-07-21 15:12