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台中榮總2神經外科醫由廠商代刀醜聞…今開庭都認罪 求法官給緩刑

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中榮總神經外科醫師楊孟寅、鄭文郁涉手術室代刀醜聞，遭台中地檢署依違反醫師法、詐欺取財等罪起訴，建請從重量刑，另三名醫材廠商人員一併被訴，台中地院今天開準備程序庭，因楊、鄭及陳姓廠商等三人，都全部認罪，法官改以簡式審理今審結，法官在審理時提醒，此案被告需取得被害人的諒解與原諒，諭知9月中旬宣判。

此案由受命法官鄭永彬承審，審理期間，林姓廠商僅認罪違反醫師法、不認偽造文書罪部分，法官提醒，此案的行為是一體，若要切割的話，也可能付出想不到的代價，應思考這樣子的答辯方向，是否對被告有利。

法官舉例，詐欺集團車手的例子，車手僅在犯罪中負責提領贓款的動作，沒有行騙被害人，但仍屬於整個犯罪程序分工的一環，不能以被告僅有參與手術室內行為，就辯稱不知該行為衍生的後續行為，而不認罪，「難道不知道殺人有罪，即可以主張無罪嗎？」

林姓廠商聽完法官的提醒後，也稱對檢察官起訴書所載的犯罪事實，都予以認罪。

楊、鄭兩名醫師與律師除了坦認犯罪之外，也希望法官給予緩刑宣告，主張培養醫師不易，也知道錯誤，未來會盡力彌補，楊已與全部被害人達成和解，而鄭女則是尚有一名被害人尚未達成和解，後續也將盡力與被害人達成和解。

因此案的5名被告在準備程序時，都已坦認犯罪，不爭執檢察官起訴法條與犯罪事實，法官詢問檢察官與告訴人、律師、健保署等多方意見後，都同意改以簡式程序審理，因此行簡易判決程序，審理此案，今天審結後，諭知在9月中旬宣判。

檢方調查，兩人自2023年起，為圖勞務便利並鞏固與廠商合作關係，執行脊椎手術時，放任不具醫師資格之陳姓、林姓廠商人員代為電燒止血、抓取組織、植入螺釘等核心醫療行為，並詐領健保及病患自費款共196萬元。廠商配合代刀，目的在促銷自家醫材，並將銷售額二至三成以「公關費」回饋兩名醫師，形成醫師掛名、廠商執刀、私下分利模式。

兩人訊問初否認犯行，直到遭聲押後才認罪。檢方勘驗檢舉錄影發現，楊孟寅主刀時未刷手、未著無菌衣，口頭指導後即離場，由廠商人員接手；鄭文郁同樣未刷手、未著無菌衣，由廠商代為操刀，本人則背對病患聊天、抱怨晚餐。

檢方指出，兩名醫師明知簽署手術同意書為「手術負責醫生」，卻讓廠商代刀，已構成對病患之系統性詐術，嚴重違背醫學倫理，建請從重量刑。

台中榮總神經外科醫師鄭文郁涉手術室代刀醜聞，遭檢方起訴，今天開庭認罪，婉拒受訪。記者陳宏睿／攝影
台中榮總神經外科醫師鄭文郁涉手術室代刀醜聞，遭檢方起訴，今天開庭認罪，婉拒受訪。記者陳宏睿／攝影

台中榮總神經外科醫師楊孟寅涉手術室代刀醜聞，遭檢方起訴，今天開庭認罪，婉拒受訪。記者陳宏睿／攝影
台中榮總神經外科醫師楊孟寅涉手術室代刀醜聞，遭檢方起訴，今天開庭認罪，婉拒受訪。記者陳宏睿／攝影

台中榮總 醫師 手術

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