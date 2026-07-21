涉挪用特別費、私吞百貨禮券！懲戒法院前院長李伯道罪嫌不足 已行政簽結

懲戒法院前院長李伯道因四度性騷擾女部屬等案，職務法庭判決撤職、停止任用1年。李當時被檢舉私吞禮券等案涉貪汙，司法院函送台北地檢署，檢方黑金專組調查2年多，遺失的禮券無使用紀錄，全案犯罪嫌疑不足，日前行政簽結。

據悉，李伯道被控挪用特別費買蘭花，另在高級餐廳宴請時任健保署長石崇良幫兒子鋪路，又要求整修首長宿舍並購買家電，還將休息室的咖啡豆帶回家，甚至被指控12張要送退休法官的百貨公司禮券遺失疑似被私吞。

李伯道到案否認犯行，他稱，蘭花費用是朋友支付部分費用，未向法院核銷；宴請石崇良是基於業務交流及邀請授課需要；咖啡豆則是疫情期間先拿家中咖啡豆供法院使用，待補貨後取回1包咖啡豆；宿舍家電都列入財產清冊，均完成點交；禮券部分則是他公務繁忙不慎遺失，無占為己有。

最受爭議禮券案，檢方向百貨公司調閱相關消費紀錄，部分禮券確有使用紀錄，但「遺失的12張禮券」案發2年多均未被使用，與李伯道所稱「不慎遺失」情節相符；其餘案件檢方也未發現侵占公有財物、挪用特別費或圖利等犯罪事證。全案犯罪嫌疑不足，日前已行政簽結。