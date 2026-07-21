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駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

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駕車肇事挨告過失傷害！小甜甜今調解付12萬換撤告 被問態度轉變反應曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

藝人<a href='/search/tagging/2/小甜甜' rel='小甜甜' data-rel='/2/101953' class='tag'><strong>小甜甜</strong></a>（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，今開庭前張與曾調解，雙方談妥以張支付12萬元換取曾撤告。記者李隆揆／攝影
藝人小甜甜（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，今開庭前張與曾調解，雙方談妥以張支付12萬元換取曾撤告。記者李隆揆／攝影

藝人小甜甜（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，法院今開庭準備，張庭前與曾順利調解，法官諭知本件告訴不受理。

士林地院原訂今午3時5分開庭準備，張女與曾女庭前順利調解，張同意支付12萬元，曾也願撤告，張當場匯款，法官開庭時確認雙方達成調解，諭知本件公訴不受理。

張開庭後面對媒體詢問「為何態度有所轉變？」，回答「態度沒有轉變」，指稱雙方持續討論和解金額，但確切過程不便說明，隨後稱急著接小孩，匆忙離去。

檢方起訴時指出，張女2015年5月7日上午8時許駕駛汽車沿台北市南港區忠孝東路六段往東行，準備左轉時碰撞對向車道直行的曾姓機車騎士，導致曾頭部擦挫傷、鼻撕裂傷、額頭撕裂傷、左膝擦傷、右膝挫傷，曾後續報案提告過失傷害罪。

偵查中，張坦承駕車發生碰撞，但否認有過失傷害犯行，稱過路口時有注意路況，確認沒有任何來車才行駛，過程有打方向燈、緩慢左轉，事發後有停車查看，發現對向車道號誌是紅燈，但後續查看行車紀錄器畫面，看不出來號誌狀態。

士林地檢署檢察官清查相關筆錄、監視器及行車紀錄器畫面、交通事故鑑定意見書、交通事故調查報告及事故現場照片等事證，認定張駕車時因疏未禮讓直行車輛先行，導致曾閃避不及而撞車倒地，張有過失事實，偵結依刑法過失傷害罪嫌起訴。

藝人小甜甜（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，今開庭前張與曾調解，雙方談妥以張支付12萬元換取曾撤告。記者李隆揆／攝影
藝人小甜甜（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，今開庭前張與曾調解，雙方談妥以張支付12萬元換取曾撤告。記者李隆揆／攝影

藝人小甜甜（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，今開庭前張與曾調解，雙方談妥以張支付12萬元換取曾撤告。記者李隆揆／攝影
藝人小甜甜（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，今開庭前張與曾調解，雙方談妥以張支付12萬元換取曾撤告。記者李隆揆／攝影

藝人小甜甜（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，今開庭前張與曾調解，雙方談妥以張支付12萬元換取曾撤告。記者李隆揆／攝影
藝人小甜甜（本名張可昀）去年在台北市南港區駕駛汽車碰撞曾姓機車騎士釀傷，被控過失傷害罪，檢方偵結認張有過失，偵結起訴，今開庭前張與曾調解，雙方談妥以張支付12萬元換取曾撤告。記者李隆揆／攝影

小甜甜 車禍

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