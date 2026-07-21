竹縣新湖分局3警涉洩漏臨檢勤務 其中2名員警「年資未滿2年」

新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所黃姓所長與兩位警員，三人疑似涉嫌洩漏臨檢勤務相關資料，其中2名員警畢業不到2年，新湖分局表示，對於員警違法行為感到非常痛心，強調不會包庇、不會姑息，更不能容忍同仁違法犯紀。

新湖分局表示，前受新竹地檢署檢察官指揮偵辦3名員警有違法查詢個資、洩密等罪。本案在近日針對涉案的員警發動搜索、約談，根據證據逐一調查員警可能涉及違反個人資料保護法、刑法洩漏國防以外秘密及侵占職務上特定持有之物等罪。

本案經檢察官複訊後，於17日下午分別諭知黃姓前所長、吳姓員警各以10萬元交保候傳；另杜姓員警由法院裁定羈押禁見，對此將依法報請停職。

新湖分局表示，涉案的3名員警分別為湖口所黃姓前所長（已調離新湖分局）、新豐所杜姓員警及湖鏡所吳姓員警。其中2名警員畢業不到2年。對於員警違法行為感到非常痛心。分局自清自檢，對於內部違法犯紀行為，絕對堅持「警紀警辦」之立場，不會包庇、不會姑息，更不能容忍同仁違法犯紀。未來，會持續加強同仁法紀教育及督導考核，避免類似事件再次發生。