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欠稅欠費5萬多元拒繳 AI掃車揪出名下賓士車 車主1小時內急繳清

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

一名住在台東市、30多歲呂姓女子，積欠牌照稅及公路養護管理費5萬3000餘元，遭法務部行政執行署花蓮分署的「AI行動神捕」鎖定名下賓士轎車，車輛被依法查封拖吊後，她不到1小時便繳清欠款領回愛車。

花蓮分署表示，呂女積欠2024年至2026年度牌照稅及公路養護管理費案件，自2025年1月起由主管機關移送強制執行，期間雖多次通知繳納，但呂女始終未處理，分署曾針對其金融帳戶辦理扣押，僅徵得4993元。

分署透過路邊停車通報機制，7月14日在台東市長沙街掌握呂女名下賓士車停放位置，但執行人員抵達前車輛已駛離，未能順利查扣。

不過，花蓮分署並未放棄，17日與台東縣稅務局合作，利用「AI行動神捕」車牌辨識系統於台東市區執行掃車勤務時，再度發現該輛賓士停放於傳廣路旁，執行人員立即依法查封並移置保管，呂女得知車輛遭扣押後，隨即趕往繳納欠款，並於1小時內一次清償全部欠費，將車輛領回。

花蓮分署指出，此案展現智慧科技執法成效，透過停車通報系統及AI車牌辨識設備，可大幅提升欠費車輛查找效率，統計今年1月至6月底，已查扣34輛長期積欠稅費及罰鍰車輛。

花蓮分署呼籲，民眾若有公法上金錢給付義務未履行，應盡速主動繳納；若因經濟困難無法一次清償，也可向分署申請分期繳納，以免車輛遭查扣，影響日常生活與交通需求。

台東30多歲呂姓女子，積欠牌照稅及公路養護管理費5萬3000餘元，遭執行署花蓮分署的「AI行動神捕」鎖定名下賓士車，車輛被依法查封拖吊後，她不到1小時便繳清欠款領回愛車。圖／執行署花蓮分署提供
台東30多歲呂姓女子，積欠牌照稅及公路養護管理費5萬3000餘元，遭執行署花蓮分署的「AI行動神捕」鎖定名下賓士車，車輛被依法查封拖吊後，她不到1小時便繳清欠款領回愛車。圖／執行署花蓮分署提供

台東30多歲呂姓女子，積欠牌照稅及公路養護管理費5萬3000餘元，遭執行署花蓮分署的「AI行動神捕」鎖定名下賓士車，車輛被依法查封拖吊後，她不到1小時便繳清欠款領回愛車。圖／執行署花蓮分署提供
台東30多歲呂姓女子，積欠牌照稅及公路養護管理費5萬3000餘元，遭執行署花蓮分署的「AI行動神捕」鎖定名下賓士車，車輛被依法查封拖吊後，她不到1小時便繳清欠款領回愛車。圖／執行署花蓮分署提供

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