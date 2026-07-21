聽新聞
0:00 / 0:00
海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪被聲押
國軍配合政府推動太陽能光電政策，於全台各大小營區增設屋頂型太陽能光電板，前海軍少將副參謀長施武樵，被控在左營後勤支援指揮部擔任指揮官時，護航光電廠商得標，從中搜取回扣，高雄檢調昨天執行搜索，今凌晨聲押施武樵及林姓光電廠商等3人，預計傍晚召開羈押庭。
施武樵為海軍79年班，任官主要服役於海軍後勤單位，官拜海軍司令部少將副參謀長，已於去年辦理退伍，活躍於民間。
檢調查出，施武樵於2019年間於左支部擔任少將指揮官任內，正好營區擬增設屋頂型太陽能光電板，施藉職務之便，護航特定光電廠商獲得該筆約5000多萬元標案，廠商得標後，施再從中獲取約百萬元不正利益。
高雄市調查處接獲情資，報請雄檢檢察官許萃華指揮，昨天清晨發動搜索，約談施武樵、林姓光電廠商、林男歐陽姓友人及10多名證人。
檢調複訊至今清晨5時許，依貪汙治罪條例收受不正利益等罪，聲押施武樵、林姓光電廠商、林男歐陽姓友人等3人，雄院預計今下午4點開羈押庭審理。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。