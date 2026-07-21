新湖分局警涉洩漏臨檢勤務資料 所長等2人交保、1員警羈押禁見

新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所黃姓所長與兩位警員，三人疑似涉嫌洩漏臨檢勤務相關資料，上周五遭新竹地檢署帶回偵訊，並持法院核發搜索票，搜索相關辦公場所，查扣被告持用手機3支等證物。經檢察官複訊後，所長與黃姓員警諭令以10萬元交保，杜姓員警因涉嫌洩漏國防以外秘密、侵占職務上持有之物及違反個人資料保護法等罪嫌重大，法院裁定准予羈押禁見。

新竹地檢署今天下午表示，本案由新竹縣警察局新湖分局主動發掘，報請檢察官黃依琳指揮偵辦。經查，湖口派出所黃姓所長及杜姓、吳姓警員，涉嫌洩漏臨檢勤務相關資料，檢察官於7月17日指揮新湖分局通知3名被告到案說明，並持法院核發搜索票，搜索相關辦公場所，查扣被告持用手機3支等證物。

檢方指出，認黃姓、吳姓被告涉有犯罪嫌疑，分別諭知以10萬元交保；；杜姓被告則涉嫌洩漏國防以外秘密、侵占職務上持有之物及違反個人資料保護法等罪嫌重大，且有羈押原因及必要，因此向新竹地方法院聲請羈押禁見。

新竹地方法院審理後，裁定杜姓被告羈押禁見。新竹地檢署強調，後續將持續積極蒐集、調查相關事證，儘速釐清案情，查明真相