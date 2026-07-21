17歲少女3度無照騎車遭攔查...挨罰6萬6不繳納執行署扣押存款

17歲劉姓女子自2024年至去年間以未成年人身分無駕駛執照駕駛機車，3度遭警方攔查取締，交通局裁罰1萬8千元、2萬4千元、2萬4千元，合計6萬6千元的罰鍰，劉女均不繳納；直到交通局移送行政執行署台南分署執行，分署扣押劉女存款，其家長昨天前往分署繳清罰鍰。

台南分署指出，劉女2024年4月間騎車行經台南市安平區慶平路與建平路口，轄區第四警分局員警攔查發現，劉女為未滿18歲未成年人無照騎車，開單取締，交通局裁罰1萬8000元；同年5月間，劉女又騎車行經安平區漁濱路再次被攔查取締，交通局裁罰2萬4千元。

去年3月劉女又騎車行經嘉義縣竹崎鄉坑頭村土地公廟旁遭轄區竹崎警分局員警攔查，交通局再裁處2萬4千元，3筆罰單金額累計為6萬6千元；因劉女均未繳納，交通局移送台南分署，分署人員今年2月收案後，發現劉女有存款可供執行，乃核發執行命令扣押存款債權。

劉女家長在接獲執行命令後，昨天下午前往分署將罰鍰全數繳清；分署呼籲，為還給用路人行的安全，分署加強執行法務部行政執行署規劃「交通專案」，如與車輛相關使用牌照稅、公路使用養護安全管理費及交通罰鍰，請民眾切勿心存僥倖，挑戰公權力。