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公益揭弊者保護法上路近1年 法務部研檢視成果研議精進

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

公益揭弊者保護法」上路將滿1周年，法務部今舉辦公益揭弊者保護法周年專題研討會，法務部長鄭銘謙表示，法律施行滿1周年是檢視制度運作與精進法制的重要時刻。研討會邀集司法、行政、學術及廉政領域專家，共同研討揭弊制度實施成果及實務運作，作為未來精進制度的重要參考。 

法務部長鄭銘謙在開幕致詞表示，廉政署成立15年來，持續推動廉潔治理與反貪工作，而施行「公益揭弊者保護法」更代表我國廉政法制的重要進展。建立揭弊制度，不僅是為了發掘弊端，更重要的是保障勇於維護公共利益的人，讓揭弊者能夠安心揭弊、放心揭弊。他也指出，法律施行滿1周年，是檢視制度運作與精進法制的重要時刻。 

研討會聚焦三大議題，首先是「獎勵揭弊與道德風險之探討」，研商如何在「維持實質激勵」與「防範道德風險」間，建立更嚴謹的審查機制；其次討論的議題是「受理揭弊機關準扣押權之執行疑慮」，準扣押權涉及權限分工、程序保障及人民權利維護等問題，探討如何讓受理揭弊機關能查明事實，同時兼顧正當法律程序與基本權保障。 

最後，研討會聚焦「揭弊保護與其他權益行使之衝突」，與會學者專家分別就揭弊獎勵制度設計、證據保全機制運作、揭弊者身分保密，以及不利措施救濟等議題提出建言，以取得適當平衡。

法務部表示，「公益揭弊者保護法」的價值不僅在制度建立，更在於能否有效落實，將秉持開放與務實態度，持續整合各界意見，檢討與優化制度，精進揭弊保護法制與配套措施，建構揭弊友善文化，打造更廉潔透明、值得人民信賴的廉政治理環境。

「公益揭弊者保護法」施行將滿1周年，法務部長鄭銘謙表示，法律施行滿1周年，是檢視制度運作與精進法制的重要時刻。圖／廉政署提供
「公益揭弊者保護法」施行將滿1周年，法務部長鄭銘謙表示，法律施行滿1周年，是檢視制度運作與精進法制的重要時刻。圖／廉政署提供

「公益揭弊者保護法」施行將滿1周年，法務部舉辦公益揭弊者保護法周年專題研討會，邀集司法、行政、學術及廉政領域專家，共同研討揭弊制度實施成果及實務運作，作為未來精進制度的重要參考。圖／廉政署提供
「公益揭弊者保護法」施行將滿1周年，法務部舉辦公益揭弊者保護法周年專題研討會，邀集司法、行政、學術及廉政領域專家，共同研討揭弊制度實施成果及實務運作，作為未來精進制度的重要參考。圖／廉政署提供

公益揭弊者保護法 法務部 鄭銘謙

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