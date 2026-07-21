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工程行欠營業稅遭國稅局禁用發票以致周轉不靈 新北分署指點迷津

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市一間由林姓男子獨資經營的消防工程行，因積欠包括營業稅在內的上百萬元各式稅費，遭國稅局禁止領用統一發票，以致無法請領工程款，財務周轉不靈。經林男到場向行政執行署說明難處，並表達還款意願，新北分署書記官也為其指點迷津，表示只要先繳清營業稅，即可領用統一發票，以利後續收帳還，林男於是積極籌款於1個月內繳清營業稅及牌照稅，對書記官善意提醒相當感謝。

新北分署指出，現年30餘歲的林男因滯納5筆營業稅共23萬餘元，6筆牌照稅共2萬餘元，12筆健保費共22萬餘元，89筆勞保費及勞工退休金共54萬餘元，106筆ETC通行費1萬3000元，2筆公路養管費 5000餘元；2筆未定期參加車輛檢驗罰鍰、1筆未投保強制汽車責任險罰鍰，合計12000餘元。

上述案件自去年起陸續移送新北分署執行，累計移送案件223件，金額共105萬餘元。今年6月間扣押林男任職某工程公司的薪資債權，通知其負到場報告其財產狀況，林男到場時表因自己是子承父業，接手經營父親早年創立消防工程行，且因未正常繳納營業稅，國稅局不予領用統一發票，而無法向業主請領約100萬元的工程款，導致無法繳納移送執行的相關欠款，工程行也為此無法再對外承接業務。

林男表示，目前自己在親戚的工地監工，月薪尚可，但需扶養2名未成年子女，再扣除房租及車貸，所剩有限，因此請求每月分期繳納2萬元，並願提供工程行及其個人名下3部汽車交由新北分署查封作為擔保。

當新北分署書記官得知林男困境，於是主動指點迷津，告知林男只要先繳清營業稅，即可領取統一發票請款，並繼續承接消防業務，讓林男重現生機，於是立刻在1個月內籌得20餘萬元，上周親自到場繳清營業稅及使用牌照稅等，昨天再度到場期前繳納15萬元，同時對書記官的關鍵提醒充滿感激。

林男因積欠包括營業稅在內的上百萬元各式稅費，提供工程行及其個人名下3部汽車交由新北分署查封作為擔保。圖／新北分署提供
林男因積欠包括營業稅在內的上百萬元各式稅費，提供工程行及其個人名下3部汽車交由新北分署查封作為擔保。圖／新北分署提供

新北市一間由林姓男子獨資經營的消防工程行，因積欠包括營業稅在內的上百萬元各式稅費，遭國稅局禁止領用統一發票，以致無法請款周轉不靈，行政執行署新北分署書記官也為其指點迷津，讓林男相當感謝。圖／新北分署提供
新北市一間由林姓男子獨資經營的消防工程行，因積欠包括營業稅在內的上百萬元各式稅費，遭國稅局禁止領用統一發票，以致無法請款周轉不靈，行政執行署新北分署書記官也為其指點迷津，讓林男相當感謝。圖／新北分署提供

國稅局 營業稅 統一發票

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