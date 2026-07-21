他揪女友同死害「一屍兩命」獨活 家屬嗆：要錢沒錢、要關又嫌判太重

新北市吳姓廚師沉迷線上博奕欠債無力償還，前年和懷有身孕的呂姓女友一同輕生卻獨活，造成一屍兩命的悲劇，吳被起訴家暴加工自殺罪嫌，一審國民法官庭判刑4年6月。吳認為量刑過重提上訴，台灣高等法院今開庭，吳哽咽抽泣澄清不知道女友懷孕，反被呂女家屬嗆「要錢你說沒錢，要你去關又嫌判太重，你到底想怎樣？」

吳平時與呂女同居在新北市三重區的租屋處，他嗜賭積欠數十萬元債務，也無法再借錢支應生活費，女友也向銀行信貸30餘萬元，又因腳部受傷無法工作，不能如期清償欠款。

兩人同年12月20日下午1時許輕生，呂女身亡、腹中胎兒也無法保住，吳送醫撿回一命。檢方依家暴謀為同死而幫助他人自殺罪嫌起訴吳，並具體求刑1年6月。

新北地院國民法官庭一審認為吳廚師月薪8萬元，卻因嗜賭欠債，必須由女友借錢維生，吳有酒駕、多次竊盜前科，並經鑑定有酒精使用障礙症、嗜賭症與反社會型人格障礙症，吳坦承犯行卻未積極與女友家屬和解，判刑4年6月徒刑。

吳認為科刑過重提上訴，高院今開庭，吳指出他與女友同居約6、7年，當時不知道女友懷孕，雖女友一開始有懷疑自己是否懷孕，但事後有請他買衛生用品，他不知道女友最後生理期沒來。

吳說，他雖有博弈但「有多少錢就玩多少」，否認有借款，他也不清楚女友信貸的原因。他會提上訴，是因一審判決後有遇到檢察官，對方說「真的太重了」，建議他可以上訴，他才會提上訴，可以接受法院判決刑度為1年6月。

吳委任律師當庭提出診斷證明書，表示吳在二審審理期間，再度服用安眠藥輕生，住院9天才救回，可見吳「本身就有自殺念頭」，並認為國民法官受被害人母親說過「不要錢，只要你被關」的影響才重判，違反經驗及論理法則。

律師指出，經濟狀況不佳、不知如何理財，是社會常見的現象，吳只是選擇錯誤手段，「讓兩人都走上絕路」，自身也受到極大損傷，經4天急救才活了下來，更指被害人早有輕生念頭，是吳一次次拉住女友，但「最後一根稻草也有出現的那一天」，才會謀為同死幫助自殺。

律師說，吳目前因自身債務，已由法扶聲請更生程序中，沒有多餘經濟能力賠償家屬，但待更生完成後，願意與家屬談賠償和解。

呂女家屬反駁，吳在一審審判表示「願意承擔一切」，判決下來卻覺得關太久要上訴，「要錢你說沒錢，要你去關又嫌判太重，你到底想怎樣」，害死一屍兩命還不珍惜、不尊重自己生命的人，關多久有差別嗎？

家屬表示，根據手機對話紀錄，吳和呂女談及「小包子」，明顯知悉女友懷有身孕。吳則澄清「小包子」是女友和前兩任男友懷胎拿掉的小孩，女友沒有妥善安置，他是陪女友去地藏庵處理。

因吳在科技監控期間有多次告警紀錄，包括監控手機遺失、沒有報到等，更向母親表示要離家出走，吳回應合議庭訊問指出，他只有一次遺失手機，另一次是住院期間母親將他手機收起來，隔天就找到了。

吳也解釋提及離家出走，是因母親一直提及女友怎樣怎樣，他回答媽媽「女友都已經死了，不要把事情都牽拖到她身上」，母親要他放不下就出去。語畢，吳忍不住情緒哭泣，審判長則要他「勇敢面對」，合議庭定8月11日宣判。

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