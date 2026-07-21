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假投資泰國酒店非法吸金5億...藍海集團老總判10年半執行長12年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

藍海地產集團以投資泰國曼谷酒店等專案，非法吸金5億餘元，集團總經理劉威廷一、二審被判刑10年6月，最高法院駁回上訴而定讞；另執行長李進倫、前法務幕僚黃耀正也被分別判刑12年、3年10月定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

至於集團董事長李陳妙音夫婦一度潛逃泰國被列為通緝犯，經我國檢調與泰國警方合作，前年5月8日成功在泰國逮捕李陳妙音，檢方依違反銀行法起訴，法院裁定30萬元交保並限制住居、出境，目前案件仍在審理中。

檢調查出，李陳妙音與夫婿李長安自2016年10月至2018年10月間，以華麗文宣、飯店說明會及泰國實地考察團等方式，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」。

藍海地產集團自2016年起四處辦說明會，向民眾推銷投資湄南灣景酒店會所，宣稱每投資100萬泰銖，可獲得該會所一單位房屋，再委由當地業者代管，每年獲利高達4至6.5％不等，期滿另可還本。事後藍海僅給付投資民眾第1年利息便無力支付，共有88人遭騙6億800萬元泰銖，約合台幣5億3400萬元。

法院認為，藍海地產集團非法吸金，且李進倫身為執行長，在案件中有較高支配地位，一、二審均判處12年徒刑，並沒收262萬元犯罪所得，另總經理劉威廷一、二審判刑10年6月，並沒收250萬元犯罪所得。

黃耀正部分，因聽命於李進倫、劉威廷，並未積極招攬民眾參與投資，犯罪所生危害性低，二審判處3年10月徒刑，並諭知沒收90萬餘元。案經上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

藍海地產集團董事長李陳妙音。圖／調查局提供
藍海地產集團董事長李陳妙音。圖／調查局提供

藍海地產集團推動「泰國曼谷湄南灣景酒店會所」投資專案吸金。圖／本報記者翻攝
藍海地產集團推動「泰國曼谷湄南灣景酒店會所」投資專案吸金。圖／本報記者翻攝

泰國 劉威廷 最高法院

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