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他買下土地上面卻有房屋無法使用...提告拆屋並求償 法院這原因判敗訴

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

劉姓男子購買台南市麻豆區的法拍土地，土地上卻有胡姓女子的房屋，他提出拆屋還地訴訟，主張胡女無權占用，要求拆除地上物返還土地，並賠償他不能使用土地的損失；但法院認定，胡女建物有地上權設定，即有合法占有權源，駁回劉的告訴，也不用賠償。可上訴。

律師黃睦涵指出，地上權設定的目的就是保護建物不被輕易拆除，一般建物存在期限就是地上權的期限，只要地上權仍存在，地主想要收回土地使用，只能與對方協議買下建物、協助搬遷等；他建議拍定人要購買拍賣土地前，要確認土地上是否有建物，是否有可能無法使用土地。

劉姓男子提告指出，胡女未經他同意占用土地興蓋建物，且向稽徵機關申請稅籍號碼，侵害他土地所有權行使，除了要將面積34.25平方公尺土地返還外，還應自2023年8月4日起至返還土地日止，按月給付5000元。

胡女主張，對於麻豆地政事務所丈量的土地範圍沒有意見，土地本來就是她的，建物是她僱工起造的，劉是經由法院拍賣取得她的土地；她認同使用者付費，願意支付土地租金，如劉有意願也可以將房屋賣給他。

台南地院柳營簡易庭說明，依據民法第838條之1第1項，土地及其土地上建築物，同屬於一人所有，因強制執行拍賣，其土地與建築物拍定人各異時，視為已有地上權設定；該筆土地上的鐵皮磚造平房，依據台南市稅務局提供的房屋稅籍證明書，納稅義務人確實胡女。

法院指出，胡女提出契約書證明建物為她出資興建，另胡女主張土地原本就是她的，劉對此也不爭執；依據拍賣執行案號資料，證實胡女說法屬實，當時土地與建物並未合併拍賣，劉僅取得土地。另，胡女表示，劉原本要承買建物，是價金無法達成合意才會訴訟。

法院認定，胡女名下土地及土地上建物，在土地遭拍賣後，建物視為已有地上權設定，自有合法占有權源，胡女主觀上顯無故意或過失，不該當不法侵權行為；劉請求拆除建物，返還土地，以及胡女負損害賠償責任，均無理由，駁回告訴，相關地租、期間及範圍應由當事人自行協議。

劉姓男子購買台南市麻豆區的法拍土地，土地上卻有胡姓女子的房屋，他提出拆屋還地訴訟，法院駁回告訴。聯合報系資料照
劉姓男子購買台南市麻豆區的法拍土地，土地上卻有胡姓女子的房屋，他提出拆屋還地訴訟，法院駁回告訴。聯合報系資料照

地上權 台南

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