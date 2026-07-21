店員多找錢爽收下？律師警告「恐犯侵占罪」：有人曾被判刑

蘇文俊律師指出，若明知找錯錢卻沒退回，實務上可能被判刑。圖／AI生成

店員找錯錢如果不退還，可別以為只是撿到錢那麼簡單！律師蘇文俊在臉書分享一段對話情境影片。店員找錢多給了100元時，別以為自己賺到，律師提醒，當你明知對方找錯錢，卻沒退回，「可能會有侵占罪的問題」，實務上也確實有人因此被判刑。

蘇律師強調，通常交易都會有監視器拍攝，究竟是撿到錢還是對方撥找給你的，一下就能看出來。至於有人主張可以要求「10%報酬」，蘇律師解釋那是在東西遺失後被撿到才能索取，與店家找錯錢是完全不同的狀況，提醒民眾千萬不要為了這點小便宜而觸法。

類似的消費糾紛在日常生活中屢見不鮮。許多人在買客製化商品時會先詢問店家金額避免超支，數年前曾有客製化蛋糕店家在「爆料公社」發文，表示先前已向客人報價包括製作費1200元在內，總共2200元，客人也同意。然而當天因為現場忙碌，店家少跟顧客收取了1000元，事後發訊息跟客人追回餘額，卻引發爭議。

店家傳訊息表示少收了1000元需要補收，消費者卻質疑店家當下報錯金額，甚至表示「去的時候問了兩次多少錢，你自己報價錯誤不想吸收虧損，還對客人說是少付了錢，我不知為何要去解決這個疏失」。即便店家提出願意去指定地點取回蛋糕，消費者依然覺得自己吃虧，不願補繳。

當時這起事件引發網友熱烈討論。多數網友認為消費者故意貪錢「一開始報價就知道是2200元了，現在盧這個真不要臉」、「事先都已經講好了，客人就是少收會當沒事，多收就爭到底」。不過也有網友站在消費者立場，直言「銀貨兩訖，是你們的疏失真的只能吞下，不要考驗人性」、「離開櫃台了就是要自己負責，如果客人回家後說少了1000元，店家會補給客人嗎？」