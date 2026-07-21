快訊

國際局勢有變？澳洲前總理：2028亞太最危險！

2026米其林頒獎完整名單！ 恭喜「頤宮、態芮、JL Studio」榮獲三星 61家摘星餐廳一次看

台股飆1,783點創史上最大漲點！投信大手筆力挺 外資卻連13賣

聽新聞
0:00 / 0:00

店員多找錢爽收下？律師警告「恐犯侵占罪」：有人曾被判刑

聯合新聞網／ 綜合報導

蘇文俊<a href='/search/tagging/2/律師' rel='律師' data-rel='/2/167125' class='tag'><strong>律師</strong></a>指出，若明知找錯錢卻沒退回，實務上可能被判刑。圖／AI生成
蘇文俊律師指出，若明知找錯錢卻沒退回，實務上可能被判刑。圖／AI生成

店員找錯錢如果不退還，可別以為只是撿到錢那麼簡單！律師蘇文俊在臉書分享一段對話情境影片。店員找錢多給了100元時，別以為自己賺到，律師提醒，當你明知對方找錯錢，卻沒退回，「可能會有侵占罪的問題」，實務上也確實有人因此被判刑。

蘇律師強調，通常交易都會有監視器拍攝，究竟是撿到錢還是對方撥找給你的，一下就能看出來。至於有人主張可以要求「10%報酬」，蘇律師解釋那是在東西遺失後被撿到才能索取，與店家找錯錢是完全不同的狀況，提醒民眾千萬不要為了這點小便宜而觸法。

類似的消費糾紛在日常生活中屢見不鮮。許多人在買客製化商品時會先詢問店家金額避免超支，數年前曾有客製化蛋糕店家在「爆料公社」發文，表示先前已向客人報價包括製作費1200元在內，總共2200元，客人也同意。然而當天因為現場忙碌，店家少跟顧客收取了1000元，事後發訊息跟客人追回餘額，卻引發爭議。

店家傳訊息表示少收了1000元需要補收，消費者卻質疑店家當下報錯金額，甚至表示「去的時候問了兩次多少錢，你自己報價錯誤不想吸收虧損，還對客人說是少付了錢，我不知為何要去解決這個疏失」。即便店家提出願意去指定地點取回蛋糕，消費者依然覺得自己吃虧，不願補繳。

當時這起事件引發網友熱烈討論。多數網友認為消費者故意貪錢「一開始報價就知道是2200元了，現在盧這個真不要臉」、「事先都已經講好了，客人就是少收會當沒事，多收就爭到底」。不過也有網友站在消費者立場，直言「銀貨兩訖，是你們的疏失真的只能吞下，不要考驗人性」、「離開櫃台了就是要自己負責，如果客人回家後說少了1000元，店家會補給客人嗎？」

侵占 律師 店員

延伸閱讀

發票中獎通知單丟了別放棄！作家曝妙招免憑證：帶1物照樣領

別只顧失心瘋！韓國美妝1+1、退稅「暗藏眉角」少帶1物恐崩潰

生病不敢請病假？辦公室一堆人「默默扣特休」網無奈曝原因

滿街都在咳！醫示警「夏季多病毒同時流行」：逾3週快就醫

相關新聞

竹縣新湖分局3警涉洩漏臨檢勤務 其中2名員警「年資未滿2年」

新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所黃姓所長與兩位警員，三人疑似涉嫌洩漏臨檢勤務相關資料，其中2名員警畢業不到2年，新湖分局表示，對於員警違法行為感到非常痛心，強調不會包庇、不會姑息，更不能容忍同仁違法犯紀。

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪被聲押

國軍配合政府推動太陽能光電政策，於全台各大小營區增設屋頂型太陽能光電板，前海軍少將副參謀長施武樵，被控在左營後勤支援指揮部擔任指揮官時，護航光電廠商得標，從中搜取回扣，高雄檢調昨天執行搜索，今凌晨聲押施武樵及林姓光電廠商等3人，預計傍晚召開羈押庭。

店員多找錢爽收下？律師警告「恐犯侵占罪」：有人曾被判刑

店員找錯錢如果不退還，可別以為只是撿到錢那麼簡單！律師蘇文俊在臉書影片中分享了一段對話情境。當有人發現對方多給了100元差點收下時，隨即被提醒「不可以說他這個錢啊，不小心找錯你錢，而且你也明明知道情況下不退回，可能會有侵占罪的問題」，實務上也確實有人因此而被判刑。

欠稅欠費5萬多元拒繳 AI掃車揪出名下賓士車 車主1小時內急繳清

一名住在台東市、30多歲呂姓女子，積欠牌照稅及公路養護管理費5萬3000餘元，遭法務部行政執行署花蓮分署的「AI行動神捕」鎖定名下賓士轎車，車輛被依法查封拖吊後，她不到1小時便繳清欠款領回愛車。

新湖分局警涉洩漏臨檢勤務資料 所長等2人交保、1員警羈押禁見

新竹縣政府警察局新湖分局湖口派出所黃姓所長與兩位警員，三人疑似涉嫌洩漏臨檢勤務相關資料，上周五遭新竹地檢署帶回偵訊，並持法院核發搜索票，搜索相關辦公場所，查扣被告持用手機3支等證物。經檢察官複訊後，所長與黃姓員警諭令以10萬元交保，杜姓員警因涉嫌洩漏國防以外秘密、侵占職務上持有之物及違反個人資料保護法等罪嫌重大，法院裁定准予羈押禁見。

17歲少女3度無照騎車遭攔查...挨罰6萬6不繳納執行署扣押存款

17歲劉姓女子自2024年至去年間以未成年人身分無駕駛執照駕駛機車，3度遭警方攔查取締，交通局裁罰1萬8千元、2萬4千元、2萬4千元，合計6萬6千元的罰鍰，劉女均不繳納；直到交通局移送行政執行署台南分署執行，分署扣押劉女存款，其家長昨天前往分署繳清罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。