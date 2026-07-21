彩虹眷村毀損案中市府二審勝訴獲賠85萬 市府：捍衛市民權益

台中市知名景點彩虹眷村，2022年7月因彩繪牆面遭油漆覆蓋，引發市府與認養業者長達4年訴訟。民事官司一審判市府敗訴，不過二審出現大逆轉，法院認定被覆蓋的彩繪具有觀光及藝術價值，改判彩虹文創須賠償市府85萬7142元，全案確定。台中市文化局表示，將依據判決結果求償，未來也將持續秉持嚴謹態度，確保彩虹村管理維護工作順利進行，以保障市產權益。

「彩虹爺爺」黃永阜來自香港，因戰亂而到台灣，最後落腳台中南屯春安社區，他無師自通以鮮豔色彩、童趣筆法打造繽紛的彩繪世界，暴紅成為景點。

中市府保存黃永阜彩繪的建築，黃也把創作與商業團體簽約授權，因為彩虹村建物老舊，市府2022年8月封村實施加固修繕工程，未料在封村前夕，引發宣稱擁有著作權的彩虹文創不滿，以油漆塗抹部分牆面彩繪，嚴重影響市容美觀，市府提告毀損。

台中市文化局為捍衛市民權益，向彩虹文創公司負責人魏丕仁及其員工等相關涉案者提告民事與刑事訴訟，民事部分，一審認為油漆覆蓋未造成建物價值減損，判市府敗訴，但今年7月8日法院二審大逆轉判決市府勝訴，彩虹文創一方須賠償中市府。

文化局指出，針對彩虹文創公司及其員工等人所涉刑事毀損案，以及文化局提出的一審民事損害賠償訴訟，過往判決認為彩虹文創公司負責人魏丕仁為黃永阜與市府認養維護契約代理人，被告主觀上不具毀損犯意，故刑事一、二審均判決被告無罪，民事一審駁回文化局訴求。

文化局表示，市府團隊並未放棄，為維護公有財產與大眾權益，文化局依法提起民事上訴，經二審結果，彩虹村牆面彩繪著作物所有權為市府所有，且判決書指出魏丕仁具有不法之故意，因此判決市府勝訴，後續文化局將依法進行求償。

台中市知名景點彩虹眷村，2022年7月因彩繪牆面遭油漆覆蓋，引發市府與認養業者長達4年訴訟。圖／台中市政府提供