竹聯堂口插乾股不成涉砸毀安家會館 16人起訴3人求處5年徒刑

台北市第一殯儀館前年熄燈，殯葬業者勢力轉往北市第二殯儀館周邊，竹聯幫堂口成員涉嫌插乾股呂姓負責人的「安家會館」，協商不成竟派黑衣人砸店，檢警追緝聲押5人並查出其他恐嚇取財案。台北地檢署今偵結起訴16人，位居主導地位周靖展、李建錩、黃崇庭均否認犯行，各求刑5年。

起訴指出，王立垚、周庭宇、田文榮今年3月9日在萬家會館與吳姓股東討論入股安家會館，王立垚涉嫌恫嚇吳姓股東，他們代表竹聯風堂、東堂及弘仁會等3家公司「你是外來的，要給我們一個交代」、「3天內回覆」。2天後，王、周到安家會館協商入股未果，3月19日王打電話給吳姓股東說「要插乾股6股或出資占安家會館一半的股份」但吳姓股東轉知顏姓負責人未獲回應而未遂。

今年3月21日晚上8時許，張正宇、周靖展、李建錩、黃崇庭等12人涉嫌集結領犯案用工作機，並到賣場購買口罩、帽子，當晚10時許搭車到大安森林公園附近集合，一同前往安家會館，分別拿強棒、鐵撬、榔頭砸毀安家會館大門、電視螢幕、冷氣、桌椅、家屬花籃及櫃檯電腦等物，警方獲報到場，眾人早已逃離現場，經調閱監視器影響陸續追緝犯嫌到案。

檢方另追查，李建錩與謝姓男子有債務糾紛，去年4月間協商債務，卻涉嫌毆打謝男，周靖展涉恐嚇謝男要求配合錄製販賣人體器官劇本的影音檔，謝男心生畏懼，被迫免除李的110萬元帳務，還向朋友借款20萬匯款給李，又向父親籌款100萬元領出102萬元給李，2天後才獲釋回家。

檢方又查出，周靖展、林弘逸等人合資開設德州撲克賭場，去年涉嫌恐嚇到賭場把玩的陳姓女子，要求支付190萬元或出面協商債務，陳迄今未交付款項。周靖展去年3月間在一場德州撲克私人賭場賭局涉借機滋事、恐嚇黃姓男子以20萬元解決事情；隔天黃男到泰利威洋行機交付12萬元，還被帶到房間內毆打，限制行動自由半小時，最後才同意下個月交8萬元，還要幫周、楠哥償還8萬5千元債務。

檢方今偵結，依三人以上剝奪他人行動自由、恐嚇取財、參與組織等罪嫌起訴周等16人，周等人不思正當營生犯案，任意聽從幕後主使者指示作案，周靖展、李建錩、黃崇庭為居主導地位，矢口否認犯行，各求處5年徒刑，林弘逸、潘女犯罪建請從輕量刑度，其餘人應審酌審時認罪與否量刑。