逆轉！彩虹眷村畫作遭業者粉刷 市府求償150萬 二審判賠85.7萬確定

台中市南屯區「彩虹眷村」是知名景點，眷村內畫作由彩虹爺爺黃永阜，後續由魏丕仁的彩虹文創公司運營，不過4年前市府文化局不再與魏續約，以實施加固工程，要求業者遷出，魏姓父子等14人粉刷部分牆面彩繪，市府提告毀損、求償150萬元。刑事部分，業者獲判無罪確定；民事部分，一審判市府敗訴，業者免賠，但二審認定，業者明知市府已去函要求保持現狀，仍執意塗抹，構成侵權行為，判業者需賠85萬7142元，全案確定。

案件源自彩虹眷村創作人「彩虹爺爺」黃永阜，與台中市文化局簽定認養維護契約，授權彩虹文創公司負責人魏丕仁，代理處理相關事宜，未料契約在2022年7月31日到期前1日，因市府不再續約，魏即率員工等14人在部分牆面塗漆覆蓋原有彩繪，導致眷村整體外觀出現不協調狀態。

市府文化局主張，此舉並非依約回復原狀，而是惡意破壞行為，提出民事、刑事告訴，民事部分，求償150萬元。

台中地院認定，市府與魏丕仁團隊簽有認養維護契約，黃永阜也將著作權、認養工作轉讓、授權給魏丕仁，魏有權重置、改作，認定魏就彩虹眷村牆面彩繪、塗鴉及粉刷，都未對文化局有不法侵害，其行為未導致建物外觀價值減損，無侵權行為可言，駁回文化局之訴，判免賠150萬元。

市府上訴台中高分院後，二審認定，彩虹眷村的彩繪圖案，已附合於牆面，其著作物所有權依法歸屬台中市政府所有；魏丕仁明知文化局已去函要求保持現狀，卻仍執意塗抹，顯具不法故意，已構成共同侵權行為，彩虹文創公司也應依法就其負責人執行職務的侵權行為，負連帶賠償責任。

二審指出，審酌專業修復人員提出的估價報告，肯認150萬元回復原狀費用具合理性，但因其中6名被告已與文化局達成調解，並各給付3萬5000元，扣除相關分擔額後，判命魏丕仁等7人、彩虹文創公司需連帶賠償85萬7142元，全案確定。

彩虹文創負責人魏丕仁在2022年間曾率員工粉刷牆面，遭市府提告求償，魏曾向媒體訴說委屈。聯合報系資料照