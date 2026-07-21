彰化9歲兒目睹父18刀殺母 曾說「希望爸爸判死」二審今判無期

彰化縣六旬李姓男子2年前喝酒後，與蔡姓前妻口角，李男拿出鐮刀，揮砍前妻18刀致死，當時李男9歲兒子目睹，曾說「希望爸爸被判死刑」，彰化地院國民法官今年3月審結，依殺人罪，判無期徒刑，全案上訴台中高分院後，今天審結，駁回上訴，仍判無期徒刑。

檢警調查，彰化縣二林鎮李姓男子（63歲）與蔡姓前妻在2014年結婚、2020年離婚後，仍同住蔡女名下房屋，但李男酒後屢對蔡女施暴，蔡女因此搬離，僅每日返家照顧中風老母。

2024年11月16日下午，蔡女偕已成年女兒、9歲幼子返家探視老母時，與李男發生口角。李男酒後情緒失控，先持水果刀架住蔡女頸部,遭女兒推倒後，再持菜刀行兇，不顧蔡女呼喊子女逃離，將其壓制在地猛砍胸部、頭頸及手部共18刀，致蔡女當場休克死亡。李男犯案後逃至鄰近五金行欲購買刀具，隨即遭警方逮捕。

蔡女家屬表示，李男經常酒後施暴，且時常因金錢與房產與蔡女發生爭執，案發當日即因索討新台幣65萬元未果而起衝突。9歲幼子目睹母親遇害過程，身心受創嚴重，曾表示「希望父親判死刑」。

案件經彰化地方法院國民法官法庭審理，於今年3月宣判，依殺人罪判處李男無期徒刑，全案上訴台中高分院後，今天審結。

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