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清潔員酒駕撞死移工 重判17年

聯合報／ 記者袁志豪／台南報導

台南市廿六歲吳姓男清潔隊員去年四月連喝兩攤後開車上路，行經官田區高速闖紅燈衝撞一輛機車及一輛微型電動二輪車，造成一名女移工當場死亡、兩名男移工受傷，他肇事後躲藏卅八小時，到案時已測不到酒精濃度，但台南地院昨依公共危險等罪重判十七年徒刑。

判決指出，吳男去年四月十二日下午三時許與友人飲酒後，傍晚續攤，晚間七時五十五分酒後駕駛轎車沿省道台一線往北，一路超速行駛、高速闖越紅燈及未打方向燈任意變換車道，途經台一線與南六十四線交岔路口時，闖越紅燈衝撞欲穿越台一線的機車及微型電動車，造成三名移工一死兩傷。

死者是四十二歲娜姓印尼籍女移工，被高速衝撞拋飛至對向車道重摔在地，當場慘死，吳男見狀駕車逃逸，在離現場約四百公尺路邊棄車，並致電友人協助藏匿，直到卅八小後才由律師陪同到案，已無法測得案發時體內酒精濃度。

吳男承認超速、闖紅燈撞死人及駕事逃逸，但否認酒後駕車，強調肇事後因受到驚嚇焦慮症發作暫時離開。合議庭認為，吳顯然受酒精影響才有異常嚴重的駕車行為，「使車輛猶如失控的保齡球」，無視交通號誌而高速、暢行無阻地往前滾動，最終穿過十三個路口後，失控肇事造成一死兩傷。

合議庭指出，國民法官法庭審酌吳男酒駕罔顧其他用路人的交通及人身安全，肇事後置被害人生命、身體於不顧，手段惡劣，死者家屬無法原諒，死者女兒更因此無法就讀大學，請求從重量刑，國民法官法庭經綜合考量，昨依妨害公眾往來安全致人於死罪、肇事逃逸罪將吳男判刑十七年。可上訴。

（提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康）

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