意圖外流關鍵技術…涉違反國安法 台積前副理遭求處七年徒刑

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪一審重判廿五年，他在宣判前夥同林姓通緝犯友人、林姓女友策畫逃亡，剪斷電子腳鐶逃往台東太麻里山區農莊，藏匿多日仍被逮，橋頭地檢署昨依脫逃等罪起訴徐漢三人，建請法院對徐漢判處三年六月徒刑。

2026-07-21 00:00