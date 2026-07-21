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意圖外流關鍵技術…涉違反國安法 台積前副理遭求處七年徒刑

經濟日報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

台積電（2330）前陳姓副理被控與已病逝的中共情工人員丁小琥共謀設置中國半導體材料分析公司，陳男涉擬具「藍海計畫」欲挖角半導體產業人才赴陸工作，且疑為獲得金主認可，涉嫌重製21件台積公司牽涉國安與一般營業秘密文件，帶回家研讀、意圖在大陸地區使用 。

台灣高檢署昨（20）日依違反國家安全法、營業秘密等罪起訴在押的陳男，求處七年徒刑。

高檢署指出，這是全國首例國家核心關鍵技術營業秘密意圖外流大陸案，且是調查局偵辦丁小琥在台發展共諜組織、刺探、收集機密案的「案外案」，經分析扣案證物發現丁小琥透過共同的商界友人得知陳男任職台積電，而找上陳男共謀犯案；檢調經搜索五處地點，今年5月29日聲押陳男，經密集偵訊陳男與相關證人，分析相關電磁紀錄與證物，認犯罪事證明確，陳男也坦承不諱，供稱他帶資料回家研讀，但沒有給丁小琥。

台積 半導體 台積電

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