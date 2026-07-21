核二前廠長收賄判刑 栽在「死亡筆記本」

台電核二廠前廠長曾文煌向山瑞、廣承公司收賄一八○萬元，林口火力發電廠長朱允中向廣承收賄八○萬元，台北地方法院昨依貪汙罪判曾應執行七年徒刑，朱判刑九年，廣承負責人郝致衡判刑一年六月，緩刑四年。

全案緣起於，核二廠二○二四年發包「自動化濕式噴砂除汙設備」採購案，得標商郝致衡為避免履約時遭刁難，在時任廠長曾文煌辦公室行賄四十萬元現金，檢廉獲報前往曾男基隆住處搜索，在天花板搜出二五○萬現金，曾男因而遭羈押，去年被起訴。

據調查，郝致衡是核二廠與業者之間的白手套，專案小組當時意外搜到一本手寫的行賄筆記，上面除紀錄二五○萬賄款，也記載曾文煌與核二廠修配組經理劉水苔、修配組課長宋俞另涉四起標案收賄，由於行收賄時間、金額明確，又稱為「死亡筆記本」。

曾文煌先前因收賄被起訴，之後獲法院二○○萬交保，實施科技監控，檢方今年六月發動第二波搜索，鎖定曾等九官商在「移動式冷卻系統」標案中行收賄，曾二度被羈押禁見，全案偵辦中。

判決指出，曾文煌以協助山瑞得標「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案驗收，向負責人曹森智索賄二○○萬，後來將賄款降為一六○萬，曾後續辦理焚化爐SCADA主機採購案，又找曹到廠長辦公室，開口就說「這條我要廿萬」，業者未免履約遭刁難，赴廠長室交付賄款，收賄一八○萬。

另外，朱允中擔任林口電廠廠長期間，曾文煌與郝致衡約定協助取得標案，郝得知林口電廠辦理「飼煤機減速齒輪箱」採購案，前往朱的辦公室表達有承攬意願，行賄朱八○萬元。