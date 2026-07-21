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中油前執行長徐漢涉貪 遭求刑3年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪一審重判廿五年，他在宣判前夥同林姓通緝犯友人、林姓女友策畫逃亡，剪斷電子腳鐶逃往台東太麻里山區農莊，藏匿多日仍被逮，橋頭地檢署昨依脫逃等罪起訴徐漢三人，建請法院對徐漢判處三年六月徒刑。

在押的徐漢移審法院裁定續押，林女以七萬元交保，林男另案發監執行。徐漢涉貪採購案共十一件，收賄總金額約一千六百餘萬元，另有一千餘萬元現金來源不明。

徐漢先前涉貪被起訴，共羈押四九八天才獲法院五百萬元交保，實施科技監控，他今年三月廿三日宣判前，涉與女友策畫偷渡大陸。今年三月十九日，徐漢帶著廿萬元現金、電動砂輪機從住處搭公車至高鐵站，接著轉搭台鐵南下屏東潮州，再轉乘計程車前往萬巒鄉，剪斷腳鐐後，與林男坐權利車前往台東農莊躲藏。

法院發現電子監控遭破壞，發布通緝，檢方掌握林女動向，拘提林女聲押獲准，確認徐漢逃往台東。

徐漢原計畫與女友一起逃亡，卻不知林女早已被緝獲，藏匿期間還跑到附近大賣場購物「透氣」，反而害自己身影全被監視器拍下，三月廿四日警方發動奇襲，成功逮到徐漢及協助藏匿的林男。

中油 徐漢 通緝

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