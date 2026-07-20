台南清潔隊員自小吃部離開飆速闖紅燈釀1死2傷肇逃 否認酒駕重判17年

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，闖紅燈高速衝撞騎車的2男1女移工，女子當場死亡；吳肇事逃逸躲藏38小時，到案時已測不出酒測值，審理期間始終否認酒駕；台南地院國民法官法庭今將他依公共危險等罪重判17年徒刑。可上訴。

判決指出，吳姓清潔隊員去年4月12日下午3時34分至4時30分，先在台南市官田區與徐姓、林姓及其他人共同飲酒後，傍晚5時57分，又與徐前往善化區有女陪侍小吃部續攤，共同消費金牌啤酒10瓶、百威啤酒5瓶及其他餐點，並由陪酒小姐陪侍用餐飲酒。

吳飲用數量不詳啤酒後，晚間7時55分仍駕駛BMW轎車上路，沿官田區台1線，由南往北方向一路超速行駛、高速闖越紅燈及未打方向燈任意變換車道；途經台1線與南64線交岔路口時，再次貿然高速闖越紅燈，衝撞欲穿越台1線的機車與微型電動二輪車。

當時機車上有34歲黑姓印尼籍移工載著同鄉42歲娜姓女移工，與同鄉26歲阿姓移工相約外出，吳銘恭衝撞致2名男移工多處受傷（過失傷害均撤回告訴），娜女則因遭強烈衝擊身體左側，導致嚴重顱骨骨折、顱底骨折、胸椎骨折及左側胸壁粉碎性骨折等而當場死亡。

娜女在撞擊吳的車輛駕駛座前方擋風玻璃後，拋飛至對向車道重摔在地；吳見狀竟逕行再度駕車離開現場逃逸，並將車輛棄置於距離案發地4百公尺外路邊，再致電胡姓友人協助逃逸藏匿，直到38小後才在律師陪同下到案，已無法測得其案發時體內酒精濃度，

吳銘恭自到案後被裁定羈押禁見迄今，審理時他承認超速、闖紅燈撞死人及駕事逃逸，但矢口否認酒後駕車；他辯稱徐姓友人心情不好，才陪對方到小吃部，對方喝酒，他是喝茶，案發後因受到驚嚇焦慮症發作暫時離開，經朋友協助穩定情緒就到案說明。

合議庭認為，吳顯然已受到酒精影響，喪失或降低速度感、注意力、控制力及反應力，才會有異常嚴重的駕車行為，使車輛猶如一顆失控的保齡球，在南來北往的省道上，無視交通號誌而高速、暢行無阻地往前滾動，最終穿過13個路口後，失控的保齡球撞傷人，更造成娜女的死亡。

合議庭指出，國民法官法庭審酌吳為了規避酒測而逃逸，置被害人生命、身體於不顧，使其等均陷於再次被輾壓或衝撞之危險，手段惡劣；吳與黑姓、阿姓男子成立調解及賠償娜女家屬喪葬費39萬餘元，主要均由其家屬幫忙商談及賠償，難認犯後態度良好。

合議庭表示，娜女家屬委由告訴代理人到庭表示無法原諒吳，娜女女兒更因此無法就讀大學，請求從重量刑，吳迄今未成立調解；國民法官法庭經綜合考量，今依犯妨害公眾往來安全致人於死罪判刑12年6月、又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人死亡而逃逸罪，判刑6年，應執行有期徒17年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供