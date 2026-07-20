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台南清潔隊員自小吃部離開飆速闖紅燈釀1死2傷肇逃 否認酒駕重判17年

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，闖紅燈高速衝撞騎車的2男1女移工，女子當場死亡；吳肇事逃逸躲藏38小時，到案時已測不出酒測值，審理期間始終否認酒駕台南地院國民法官法庭今將他依公共危險等罪重判17年徒刑。可上訴。

判決指出，吳姓清潔隊員去年4月12日下午3時34分至4時30分，先在台南市官田區與徐姓、林姓及其他人共同飲酒後，傍晚5時57分，又與徐前往善化區有女陪侍小吃部續攤，共同消費金牌啤酒10瓶、百威啤酒5瓶及其他餐點，並由陪酒小姐陪侍用餐飲酒。

吳飲用數量不詳啤酒後，晚間7時55分仍駕駛BMW轎車上路，沿官田區台1線，由南往北方向一路超速行駛、高速闖越紅燈及未打方向燈任意變換車道；途經台1線與南64線交岔路口時，再次貿然高速闖越紅燈，衝撞欲穿越台1線的機車與微型電動二輪車。

當時機車上有34歲黑姓印尼籍移工載著同鄉42歲娜姓女移工，與同鄉26歲阿姓移工相約外出，吳銘恭衝撞致2名男移工多處受傷（過失傷害均撤回告訴），娜女則因遭強烈衝擊身體左側，導致嚴重顱骨骨折、顱底骨折、胸椎骨折及左側胸壁粉碎性骨折等而當場死亡。

娜女在撞擊吳的車輛駕駛座前方擋風玻璃後，拋飛至對向車道重摔在地；吳見狀竟逕行再度駕車離開現場逃逸，並將車輛棄置於距離案發地4百公尺外路邊，再致電胡姓友人協助逃逸藏匿，直到38小後才在律師陪同下到案，已無法測得其案發時體內酒精濃度，

吳銘恭自到案後被裁定羈押禁見迄今，審理時他承認超速、闖紅燈撞死人及駕事逃逸，但矢口否認酒後駕車；他辯稱徐姓友人心情不好，才陪對方到小吃部，對方喝酒，他是喝茶，案發後因受到驚嚇焦慮症發作暫時離開，經朋友協助穩定情緒就到案說明。

合議庭認為，吳顯然已受到酒精影響，喪失或降低速度感、注意力、控制力及反應力，才會有異常嚴重的駕車行為，使車輛猶如一顆失控的保齡球，在南來北往的省道上，無視交通號誌而高速、暢行無阻地往前滾動，最終穿過13個路口後，失控的保齡球撞傷人，更造成娜女的死亡。

合議庭指出，國民法官法庭審酌吳為了規避酒測而逃逸，置被害人生命、身體於不顧，使其等均陷於再次被輾壓或衝撞之危險，手段惡劣；吳與黑姓、阿姓男子成立調解及賠償娜女家屬喪葬費39萬餘元，主要均由其家屬幫忙商談及賠償，難認犯後態度良好。

合議庭表示，娜女家屬委由告訴代理人到庭表示無法原諒吳，娜女女兒更因此無法就讀大學，請求從重量刑，吳迄今未成立調解；國民法官法庭經綜合考量，今依犯妨害公眾往來安全致人於死罪判刑12年6月、又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人死亡而逃逸罪，判刑6年，應執行有期徒17年。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供
26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供
26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供
26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。圖／民眾提供

26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。聯合報系資料照
26歲吳姓清潔隊員在有女陪侍的小吃部飲酒狂歡後，仍駕駛BMW轎車上路，高速闖紅燈撞死女移工並肇事逃逸，一審重判17年。聯合報系資料照

台南 酒駕

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