快訊

謝賢最後身影曝光！4月才被目擊坐輪椅喝咖啡 網淚喊不敢相信

台積電前副理被中共吸收竊半導體機密21件 起訴求處7年重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義女看護省匯差遭搶12萬 法院揭主嫌原本還要犯第3案

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市一名越南籍女看護為節省匯兌手續費，透過網路尋找地下匯兌，卻遭鄭姓男子設局搶走12萬元。檢警查出，鄭男2天內已連犯嘉義、南投2起同類案件，甚至原本還計畫犯下第3案，因警方及時查緝才未得逞。嘉義地院認為鄭男涉嫌重大，且找來15歲少年共同犯案，有反覆犯罪之虞，自7月18日起裁定羈押2個月。

檢警表示，一名越南籍女看護為將辛苦存下的積蓄寄回越南，為節省匯差及手續費，透過網路聯繫地下匯兌業者，相約7月16日晚間在嘉義市垂楊路一家商店前交易，未料落入搶奪陷阱。

檢警調查，幕後主使者先在網路與被害人聯繫，再找來19歲鄭姓男子及15歲少年，由2人自北部搭乘計程車南下嘉義犯案。面交時，鄭男假意與被害人交易，少年則假扮路人，趁機將鄭男手中的12萬元現金搶走，鄭男隨即配合逃逸，2人事後前往高雄分贓。

嘉義市第一分局獲報後立即調閱監視器，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦，迅速鎖定2人身分，於7月17日下午在台中市查緝到案。

檢警另查出，鄭男與少年17日白天又在南投縣以相同手法搶奪另一名準備地下匯兌的外籍女看護，顯示2人專門鎖定攜帶大筆現金進行地下匯兌的外籍移工犯案。

嘉義地檢署複訊後向法院聲請羈押，少年則移送嘉義地方法院少年法庭。

嘉義地院表示，鄭男坦承犯行，依卷內事證認定涉犯搶奪罪犯罪嫌疑重大。法院指出，鄭男於7月16日至17日短短2天內連續犯下2件搶奪案，且另有繼續實施第3件同類犯行的計畫，只因警方及時查緝才未得逞，足認有反覆實施同一犯罪之虞。

法院審酌，鄭男除親自犯案外，還找來未成年人共同犯罪，分工設局行搶，侵害被害人財產權益情節重大，權衡公共秩序維護及人身自由後，認有羈押必要，自7月18日起裁定羈押2個月。另因鄭男手機已遭扣案，認無禁止接見、通信及受授物件的必要。

嘉義地下匯兌陷阱，2天連搶2名女看護還策畫第3案遭羈押。聯合報系資料照
嘉義地下匯兌陷阱，2天連搶2名女看護還策畫第3案遭羈押。聯合報系資料照

嘉義 地下匯兌 搶劫

延伸閱讀

影／專詐旅日中國僑民千人受害！4人機房門窗貼符、喝符水求平安還是栽了

姊妹怒告弟獨吞千萬遺產 官司一打心碎…父親生前贈與

高雄警打詐攔阻近百萬元 24小時內跨轄逮4車手

「蹦闆」涉3罪70萬元交保！ 凌晨獲釋首發聲：希望各位相信我

相關新聞

台積電前副理被中共吸收竊半導體機密 發展「藍海計畫」 起訴求刑7年

台積電前陳姓副理被控於2023至2024年間，涉與中共情工人員丁小琥，在大陸地區設立中國半導體材料分析公司（簡稱CSMAC），由陳男擬具「藍海計畫」，欲透過挖角台積電人才赴陸工作，滲透半導體產業，陳男為使丁小琥引介陸方金主、技術專家認可半其導體製程與技術水準，竟竊取台積公司國安與一般營業秘密共21件，意圖在大陸地區使用，台灣高檢署今依營業秘密等罪起訴在押的陳男，求處7年重刑。

性平案學生控教育部前政次葉丙成違反個資法 檢方偵結不起訴

教育部前政務次長葉丙成涉嫌在社群媒體上發文洩漏性平案學生個資，被控違反個人資料保護法及刑法洩密罪嫌。台北地檢署今偵結，告訴人為性平事件當事人，從校務會議後已經公開非秘密，葉犯罪嫌疑不足不起訴處分。

前夫拒聯絡仍狂傳訊打92通電話 幼教女老師觸犯跟騷法判拘役

彰化一名從事幼教工作的劉姓女子，與前夫離婚後因想復合，竟在對方已明確表示「除了小孩的事情外，不要再聯絡」後，仍持續打電話、傳訊息，甚至一天內狂撥92通電話，還傳訊表示要從台南北上約吃飯、喝咖啡，讓前夫不堪其擾報警並聲請保護令。彰化地方法院審理後，依跟蹤騷擾防制法判劉女拘役15日，得易科罰金。

嘉義女看護省匯差遭搶12萬 法院揭主嫌原本還要犯第3案

嘉義市一名越南籍女看護為節省匯兌手續費，透過網路尋找地下匯兌，卻遭鄭姓男子設局搶走12萬元。檢警查出，鄭男2天內已連犯嘉義、南投2起同類案件，甚至原本還計畫犯下第3案，因警方及時查緝才未得逞。嘉義地院認為鄭男涉嫌重大，且找來15歲少年共同犯案，有反覆犯罪之虞，自7月18日起裁定羈押2個月。

鬧房拿原子筆伺機攻擊管理員 北監受刑人妨害公務罪起訴

矯正署台北監獄台北分監一名鄭姓受刑人，今年4月20日晚間先刻意在舍房內製造聲響屢勸不聽，最後趁林姓管理員進入舍房打算上銬帶離時，將舍房內大水桶踢向林員並持原子筆攻擊對方，所幸及時遭其餘管理員壓制，新北地檢署依妨害公務罪嫌將鄭男起訴。

國中兒頂嘴…父氣不過拿皮帶狠抽 下場拘役80天

南投一名林姓男子不滿就讀國中的兒子，對其管教愛理不理，甚至頂嘴，氣得拿皮帶狠抽兒子，其子雙腿、背部等多處受傷，由母親陪同就醫驗傷並報警提告，林男遭起訴後仍不願與兒和解，被依成年人故意對少年犯傷害罪，判拘役80日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。