核二廠棄屍案凶嫌二審判無期 上訴三審檢建請延押

男子王嘉榮涉嫌因毒品糾紛，對鍾男施打海洛因致死並棄屍核二廠，高院判處無期徒刑；王男否認犯罪並提起上訴，高院今天提訊在押王男，檢察官主張延長羈押，王男則說沒意見。

台灣高等法院審理核二廠蓄水池棄屍案，4月14日認定王嘉榮不滿鍾姓男子侵吞毒品及金錢，對鍾男施打海洛因致死再棄屍，依非法使人施用一級毒品等罪判處無期徒刑。

王嘉榮不服二審判決，主張沒犯罪，提起上訴，現由最高法院審理中。因羈押期限將到期，由高院代最高法院於今天召開訊問庭。

王嘉榮當庭表示，對於繼續羈押沒有意見，現在羈押在看守所，身體健康良好；辯護人表示，其實王男是希望交保。檢察官則主張應延長羈押。法官庭末諭知，由合議庭評議後裁定。

全案緣於，王嘉榮不滿鍾男侵吞毒品與金錢，雙方談判未果，王男於民國113年4月16日，與其他3名男子開車將鍾男載往桃園市某產業道路。王嘉榮見鍾男因先前吸食海洛因香菸致精神迷茫，朝鍾男注射3針海洛因，鍾男隨即因海洛因中毒死亡。

王嘉榮見狀指示另名友人開車會合，將鍾男遺體移往友人車子，友人車子於113年4月17日凌晨駛入核二廠進水口蓄水池，由友人等人將鍾男遺體丟入核二廠蓄水池內。

一審基隆地院認定王嘉榮行為構成二罪，依殺人罪判處無期徒刑；遺棄屍體罪判刑1年2月。

案經上訴，二審由高院審理。高院認定，王嘉榮自稱與鍾男交情深厚，卻因懷疑對方侵吞毒品及金錢而萌生殺意，無視鍾男求情，連續施打3針海洛因致死，事後再指示友人棄屍核二廠蓄水池，視人命如草芥。

合議庭認為，王男為規避查緝，唆使友人頂罪，歷經1年多偵審始終否認犯行，將責任推給已死亡友人，未向死者家屬道歉、賠償或和解，但審酌仍有教化可能，依非法方法使人施用第一級毒品罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，另依遺棄屍體罪判刑1年2月。

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