聽新聞
0:00 / 0:00
前夫拒聯絡仍狂傳訊打92通電話 幼教女老師觸犯跟騷法判拘役
彰化一名從事幼教工作的劉姓女子，與前夫離婚後因想復合，竟在對方已明確表示「除了小孩的事情外，不要再聯絡」後，仍持續打電話、傳訊息，甚至一天內狂撥92通電話，還傳訊表示要從台南北上約吃飯、喝咖啡，讓前夫不堪其擾報警並聲請保護令。彰化地方法院審理後，依跟蹤騷擾防制法判劉女拘役15日，得易科罰金。
判決指出，劉女與何姓男子原為夫妻，兩人於2024年8月離婚。劉女為求復合，自2025年10月3日起至2026年1月31日間，持續以手機撥打電話及發送訊息等方式聯繫前夫。何男於今年1月14日曾明確告知，除了有關孩子的事情外，希望她不要再聯絡，但劉女並未停止。
法院查出，劉女於1月26日持續撥打前夫電話，共計92通；1月30日下午5時32分，又傳送訊息表示，要從台南北上找前夫吃飯、喝咖啡。何男因長期遭反覆聯繫，認為日常生活及社會活動受到影響，最後向警方報案，並向法院聲請保護令。
彰化地院表示，跟蹤騷擾防制法規定，對特定人反覆或持續實施騷擾行為，即可能構成跟蹤騷擾罪。劉女自去年10月至今年1月底持續對前夫實施騷擾行為，屬基於同一犯意所為，依法論以集合犯一罪。
法官審酌，劉女身為智識成熟成年人，未尊重前夫拒絕聯絡的意願，反覆實施騷擾行為，導致對方不堪其擾，影響日常生活，犯後雖於偵查中坦承犯行，但未能與前夫達成和解；依跟蹤騷擾防制法判處拘役15日，如易科罰金，以1000元折算1日。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。