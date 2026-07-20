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前夫拒聯絡仍狂傳訊打92通電話 幼教女老師觸犯跟騷法判拘役

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化一名從事幼教工作的劉姓女子，與前夫離婚後因想復合，竟在對方已明確表示「除了小孩的事情外，不要再聯絡」後，仍持續打電話、傳訊息，甚至一天內狂撥92通電話，還傳訊表示要從台南北上約吃飯、喝咖啡，讓前夫不堪其擾報警並聲請保護令。彰化地方法院審理後，依跟蹤騷擾防制法判劉女拘役15日，得易科罰金。

判決指出，劉女與何姓男子原為夫妻，兩人於2024年8月離婚。劉女為求復合，自2025年10月3日起至2026年1月31日間，持續以手機撥打電話及發送訊息等方式聯繫前夫。何男於今年1月14日曾明確告知，除了有關孩子的事情外，希望她不要再聯絡，但劉女並未停止。

法院查出，劉女於1月26日持續撥打前夫電話，共計92通；1月30日下午5時32分，又傳送訊息表示，要從台南北上找前夫吃飯、喝咖啡。何男因長期遭反覆聯繫，認為日常生活及社會活動受到影響，最後向警方報案，並向法院聲請保護令。

彰化地院表示，跟蹤騷擾防制法規定，對特定人反覆或持續實施騷擾行為，即可能構成跟蹤騷擾罪。劉女自去年10月至今年1月底持續對前夫實施騷擾行為，屬基於同一犯意所為，依法論以集合犯一罪。

法官審酌，劉女身為智識成熟成年人，未尊重前夫拒絕聯絡的意願，反覆實施騷擾行為，導致對方不堪其擾，影響日常生活，犯後雖於偵查中坦承犯行，但未能與前夫達成和解；依跟蹤騷擾防制法判處拘役15日，如易科罰金，以1000元折算1日。

李姓男子被控加入詐欺集團，負責收取人頭帳戶存摺及金融卡，協助詐團製造金流斷點、掩飾犯罪所得流向，導致全台多名民眾受騙匯款，彰化地院審理認定共有85名被害人受害，依85個三人以上共同詐欺取財罪判刑。聯合報系資料照
李姓男子被控加入詐欺集團，負責收取人頭帳戶存摺及金融卡，協助詐團製造金流斷點、掩飾犯罪所得流向，導致全台多名民眾受騙匯款，彰化地院審理認定共有85名被害人受害，依85個三人以上共同詐欺取財罪判刑。聯合報系資料照

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