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鬧房拿原子筆伺機攻擊管理員 北監受刑人妨害公務罪起訴
矯正署台北監獄台北分監一名鄭姓受刑人，今年4月20日晚間先刻意在舍房內製造聲響屢勸不聽，最後趁林姓管理員進入舍房打算上銬帶離時，將舍房內大水桶踢向林員並持原子筆攻擊對方，所幸及時遭其餘管理員壓制，新北地檢署依妨害公務罪嫌將鄭男起訴。
起訴指出，鄭男原本因其他案件在雲林第二監獄服刑，自去年12月16日借提至台北監獄台北分監。案發日當天晚間7時25分左右，鄭男於忠一舍舍房內，先是持續以水瓢敲擊水桶的方式製造聲響，並持電池丟擲舍房房門，遭值勤管理員多次勸導仍不改善。
後來獄方派出林姓管理員進入舍房，打算將其上銬帶離時，突然將舍房內的白色大水桶踢向林員，同時持原子筆攻擊林員，所幸林員及時閃過而未成傷，一旁協助戒護的李姓和陳姓管理員，見狀則連忙上前，與林員一同順利壓制鄭男，並將其函送地檢署偵辦。
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