國中兒頂嘴…父氣不過拿皮帶狠抽 下場拘役80天

南投一名林姓男子不滿就讀國中的兒子，對其管教愛理不理，甚至頂嘴，氣得拿皮帶狠抽兒子，其子雙腿、背部等多處受傷，由母親陪同就醫驗傷並報警提告，林男遭起訴後仍不願與兒和解，被依成年人故意對少年犯傷害罪，判拘役80日。

判決書指出，林男不滿兒子對他的管教總是愛理不理，有時還會頂嘴，去年11月3日晚上，又因兒子對其管教不予理會，氣得拿出皮帶朝兒子就是一頓猛抽，導致兒子雙腿、胸口、背部、甚至唇內等多處瘀傷，林妻為此陪兒子就醫驗傷。

林男兒子被父親遭毆成傷後，渾身疼痛，當下氣不過，取得母親同意後，決定對父親提告，隔天在母親陪同下到派出所報警，並提告林男家暴。由於家暴防治法無罰則規定，林男因此被依「刑法」傷害罪名起訴，且因「兒少法」遭加重其刑。

南投地院法官審酌，林男身為父親，明知兒子是少年，卻不用平和理性方式與其溝通，更用皮帶將其抽打成傷，事後雖坦承犯行，但未能與兒子達成和解或調解，並依據少年傷勢，以成年人故意對少年犯傷害罪，判處林男拘役80日，可上訴。

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南投司法大廈。聯合報系資料照