快訊

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

陳意涵北影失常掀議！ 知情人士爆：後台曾小酌

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭消防局長涉案交保後申請退休 縣府考績會：符合退休條件

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣消防局去年辦理慶功餐宴涉嫌「以少報多」核銷不實，檢調上月搜索約談消防局長徐松奕、業務科長、科員及餐廳業者，檢察官訊後分別以50萬元至5萬元不等金額交保。據了解，原本今年初就想退休的徐松奕，最近以「生涯規劃」理由向縣府申請退休，考績會開會同意退休，後續依程序辦理。

徐松奕若因貪汙罪被起訴就必須停職，不能辦理退休及領退休金。但日後若因貪汙罪判刑確定，依法追回退休金；若是因偽造文書罪判刑確定，仍可以領取退休金。此案目前尚未起訴階段，申請退休屬其個人權益。

縣政府對於消防局長徐松奕申請退休一事，提出說明：

一，消防局局長因「生涯規劃」且已符合公務人員退休資遣撫卹法的自願退休條件，依法申請退休，後續仍將依相關法定程序辦理。

二，對於尚有檢察機關調查中的案件，縣政府府依退撫法相關規定，召開公務人員考績委員會審議，並衡酌相關事證及說明，且查並沒有退撫法第24條所定（起訴或判刑）應不予受理退休之法定情事，予以受理。

縣消防局長提出退休申請，依法必須交由考績委員會審議。據了解，考績會受理此案上周開過會討論；考績委員認為，退休申請是個人權益，符合法令規定，並沒有不受理的理由，同意申請退休，最後公文將由代理縣長林茂盛裁示。

全案起因宜蘭縣消防局特種搜救隊去年7月通過全國「特種搜救隊國家認證計畫」（NAP）認證，之後舉行慶祝表揚餐會，卻遭人檢舉核銷不實，慶功餐會共40餘桌，最後「留桌」3桌日後再吃，以致產生辦理核銷時「以少報多」。

檢調5月26日展開首波搜索調查消防局災害搶救科，張姓前科長及行政科賴姓科員依涉貪汙及偽造文書等罪各以10萬元交保、林姓科員5萬元交保；檢調6月中發動第2波搜索調查，徐松奕被依違反貪污治罪條例50萬元交保、林姓業者涉犯偽造文書及商業會計法，5萬元交保。

徐松奕畢業於警大，從警職調消防時適用「警察人員人事條例」，貪汙起訴就必須停職，縣府若同意其退休，徐可以選擇領月退或一次退，日後視判刑結果是否追回退休金。據了解，徐松奕向考績委員陳述時對案情有信心，他最近請休假，尚無法得知其回應。

宜蘭縣消防局長徐松奕因依違反貪污治罪條例，上個月50萬元交保他向縣政府申請退休。縣政府召開考績會認為符合退休要件，沒有不同意申請退休的理由。記者戴永華／攝影
宜蘭縣消防局長徐松奕因依違反貪污治罪條例，上個月50萬元交保他向縣政府申請退休。縣政府召開考績會認為符合退休要件，沒有不同意申請退休的理由。記者戴永華／攝影

退休金 考績

延伸閱讀

勞退自提有三保！保本、保息、保證有

一直在貪！台電核二前廠長收賄200萬羈押交保又被押 判刑7年

退休投資組合能維持多久錢才不會提領一空？資深理財規畫顧問：取決「2件事」

【嫺人的第三人生自在學】嫺人／我的勞退千萬退休金和4,000%報酬率狂想曲

相關新聞

創辦人袁昶平涉掏空葳格校產 董事妻吳菀庭今獲500萬交保

金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平去年遭爆料和妻子、葳格國際學校董事吳菀庭掏空校產，台中地檢偵辦後，今年6月24日帶回袁、吳，認定涉嫌偽造文書、背信等罪嫌，將2人聲押獲准，台中地院在16日、今日陸續提訊袁昶平、吳菀庭，檢方認二人都已大致認罪，中院陸續在16日、今天裁定以2000萬元、500萬元交保。

高壓加班釀職災！入職不到4月腦中風 品牌副理控酒商判賠千萬

羅姓女子2019年在葡萄酒代理商公司擔任品牌副理，不到4個月就在工作中暈倒送醫，被診斷出急性腦中風，復健後仍有急性腦梗塞、完全性失語症，她控訴酒商要求盡速熟悉酒類知識且賦予過量工作導致患病，向法院請求給付職災賠償，士林地院審理後判賠1228萬2883元。

國中兒頂嘴 父氣不過拿皮帶狠抽 下場拘役80天

南投一名林姓男子不滿就讀國中的兒子，對其管教愛理不理，甚至頂嘴，氣得拿皮帶狠抽兒子，其子雙腿、背部等多處受傷，由母親陪同就醫驗傷並報警提告，林男遭起訴後仍不願與兒和解，被依成年人故意對少年犯傷害罪，判拘役80日。

宜蘭消防局長涉案交保後申請退休 縣府考績會：符合退休條件

宜蘭縣消防局去年辦理慶功餐宴涉嫌「以少報多」核銷不實，檢調上月搜索約談消防局長徐松奕、業務科長、科員及餐廳業者，檢察官訊後分別以50萬元至5萬元不等金額交保。據了解，原本今年初就想退休的徐松奕，最近以「生涯規劃」理由向縣府申請退休，考績會開會同意退休，後續依程序辦理。

不畏惡勢力「辦倒」羅福助 陳玉萍擬接法務部主任秘書

已在職一年半的法務部主任秘書余麗貞傳將調升最高檢察署檢察官，遺缺擬由部長辦公室主任陳玉萍接任，此外，法務部包括法醫研究所所長，法制司、綜合規劃司首長都擬異動，相關人事案報請行政院，近日核定。

姊妹怒告弟獨吞千萬遺產 官司一打心碎…父親生前贈與

新竹許姓姊妹的母親生前借款1000萬元給鄭男，母親過世後，這筆債權經家人協議由父親取得，鄭男卻將1000萬元全數還給許姓弟弟。2姊妹認為弟弟無權獨吞，提告各討333萬3333元，不料官司一打才發現，父親生前竟已將債權贈與兒子，新竹地院判2姊妹敗訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。