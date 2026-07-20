宜蘭消防局長涉案交保後申請退休 縣府考績會：符合退休條件

宜蘭縣消防局去年辦理慶功餐宴涉嫌「以少報多」核銷不實，檢調上月搜索約談消防局長徐松奕、業務科長、科員及餐廳業者，檢察官訊後分別以50萬元至5萬元不等金額交保。據了解，原本今年初就想退休的徐松奕，最近以「生涯規劃」理由向縣府申請退休，考績會開會同意退休，後續依程序辦理。

徐松奕若因貪汙罪被起訴就必須停職，不能辦理退休及領退休金。但日後若因貪汙罪判刑確定，依法追回退休金；若是因偽造文書罪判刑確定，仍可以領取退休金。此案目前尚未起訴階段，申請退休屬其個人權益。

縣政府對於消防局長徐松奕申請退休一事，提出說明：

一，消防局局長因「生涯規劃」且已符合公務人員退休資遣撫卹法的自願退休條件，依法申請退休，後續仍將依相關法定程序辦理。

二，對於尚有檢察機關調查中的案件，縣政府府依退撫法相關規定，召開公務人員考績委員會審議，並衡酌相關事證及說明，且查並沒有退撫法第24條所定（起訴或判刑）應不予受理退休之法定情事，予以受理。

縣消防局長提出退休申請，依法必須交由考績委員會審議。據了解，考績會受理此案上周開過會討論；考績委員認為，退休申請是個人權益，符合法令規定，並沒有不受理的理由，同意申請退休，最後公文將由代理縣長林茂盛裁示。

全案起因宜蘭縣消防局特種搜救隊去年7月通過全國「特種搜救隊國家認證計畫」（NAP）認證，之後舉行慶祝表揚餐會，卻遭人檢舉核銷不實，慶功餐會共40餘桌，最後「留桌」3桌日後再吃，以致產生辦理核銷時「以少報多」。

檢調5月26日展開首波搜索調查消防局災害搶救科，張姓前科長及行政科賴姓科員依涉貪汙及偽造文書等罪各以10萬元交保、林姓科員5萬元交保；檢調6月中發動第2波搜索調查，徐松奕被依違反貪污治罪條例50萬元交保、林姓業者涉犯偽造文書及商業會計法，5萬元交保。

徐松奕畢業於警大，從警職調消防時適用「警察人員人事條例」，貪汙起訴就必須停職，縣府若同意其退休，徐可以選擇領月退或一次退，日後視判刑結果是否追回退休金。據了解，徐松奕向考績委員陳述時對案情有信心，他最近請休假，尚無法得知其回應。