不畏惡勢力「辦倒」羅福助 陳玉萍擬接法務部主任秘書

已在職一年半的法務部主任秘書余麗貞傳將調升最高檢察署檢察官，遺缺擬由部長辦公室主任陳玉萍接任，此外，法務部包括法醫研究所所長，法制司、綜合規劃司首長都擬異動，相關人事案報請行政院，近日核定。

由於法務部一級首長人事核定權在行政院，人事案敏感，有關人士上午拒絕證實消息「要等院長核定再說」。

此波調動最受矚目的是主任秘書職缺，部長鄭銘謙屬意陳玉萍接任，陳玉萍是司法官學院41期結業，擔任檢察官時承辦前立委羅福助破壞國土案、羅有黑幫背景，她一人對抗羅委任的司法官轉任律師的鍾永盛、杜英達、莊秀銘三位「大學長」，案堪稱「小蝦米對抗大魚」經典之作。

陳玉萍還曾偵辦營建署前署長葉世文涉貪案，行政職則擔任過台灣高檢署書記官長、台北地檢署襄閱主任檢察官，鄭銘謙上任法務部長後覓才，看上陳玉萍的協調性佳，向台高檢借將延攬她擔任辦公室主任，負責行程規畫，並處理法務部有關業務的危機事宜，如今陳將更上一層樓。

2023年4月各檢察署投票選舉檢察官人事審議委員會民選委員，陳玉萍獲得281票，創下史上最高紀錄，票數證明她在檢察體系內具一定人緣興好感，未來升任主秘後，更有機會向高層反映基層檢察官的聲音。