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創辦人袁昶平涉掏空葳格校產 董事妻吳菀庭今獲500萬交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

<a href='/search/tagging/2/金錢豹' rel='金錢豹' data-rel='/2/122438' class='tag'><strong>金錢豹</strong></a>創辦人袁昶平（右）、執行董事吳菀庭（左）被廠商指控涉拖欠工程款、<a href='/search/tagging/2/掏空' rel='掏空' data-rel='/2/103672' class='tag'><strong>掏空</strong></a>校產，二人近日陸續獲法院裁定重保。圖／讀者提供
金錢豹創辦人袁昶平（右）、執行董事吳菀庭（左）被廠商指控涉拖欠工程款、掏空校產，二人近日陸續獲法院裁定重保。圖／讀者提供
金錢豹、葳格國際學校創辦人袁昶平去年遭爆料和妻子、葳格國際學校董事吳菀庭掏空校產，台中地檢偵辦後，今年6月24日帶回袁、吳，認定涉嫌偽造文書、背信等罪嫌，將2人聲押獲准，台中地院在16日、今日陸續提訊袁昶平、吳菀庭，檢方認二人都已大致認罪，中院陸續在16日、今天裁定以2000萬元、500萬元交保。

有廠商去年爆料，袁昶平與擔任學校董事、執行長的妻子吳菀庭，除積欠千萬工程款，還以整修校區名義發包工程，收受回扣，另作假帳購買精品、出國旅遊、購買勞斯萊斯等豪華轎車，疑掏空上億校產。

中檢前後兩波搜索，執行包括葳格國際學校，寶麗金餐飲集團、金悅富公司，查扣相關手機、帳冊等，6月24日帶回袁昶平夫妻。

檢方認定，袁、吳有掏空校產、公司資產犯行，涉行使業務登載不實文書、公益侵占、業務侵占、背信、違反商業會計法等罪，嫌疑重大，且有湮滅、偽造、變造證據，勾串共犯、證人之虞，當庭逮捕，並聲請羈押禁見獲准，二人聲請具保停押後，分別在16日、20日獲法院裁定交保。

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