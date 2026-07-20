姊妹怒告弟獨吞千萬遺產 官司一打心碎…父親生前贈與

新竹許姓姊妹的母親生前借款1000萬元給鄭男，母親過世後，這筆債權經家人協議由父親取得，鄭男卻將1000萬元全數還給許姓弟弟。2姊妹認為弟弟無權獨吞，提告各討333萬3333元，不料官司一打才發現，父親生前竟已將債權贈與兒子，新竹地院判2姊妹敗訴。

判決書指出，許母生前曾借給鄭男1000萬元，並於2021年10月21日過世。許母留下共4000萬元債權，由2名女兒、兒子及丈夫許男等4名繼承人處理，其中鄭男所欠的1000萬元債權，經全體繼承人協議分割後，由丈夫許男單獨取得。

鄭男後來提前還款，分別於2022年3月及7月開出400萬元、600萬元支票，合計1000萬元，但2張支票的受款人都是許弟。2名姊姊認為，這筆1000萬元既然原本由父親繼承，弟弟卻收走全部款項，加上父親2023年4月過世後，她們應可按繼承比例取回款項，因此提告要求弟弟各返還333萬3333元，另加計年息5%。

許姓弟弟則反駁，母親留下的4000萬元債權早已由4名繼承人協議分配，每人各取得1000萬元，父親取得鄭男所欠的1000萬元後，又將債權讓給他，並指示鄭男直接向他清償，因此他收下1000萬元。

鄭男出庭證稱，許母生前數年就已將這筆借款交由許姓弟弟處理，許母過世後，他曾遇到許父並確認還款對象，許父明確表示，把錢直接還給許弟就可以。鄭男的秘書也證稱，約從2020年起，許母因身體不好，便交代借款及換票事宜改由兒子處理，之後本金及利息支票均與兒子對接。

2姊妹質疑，父親當時健康狀況惡化，已有頭暈、跌倒及血栓等問題，難以單獨外出，認為鄭男所稱曾巧遇父親並確認贈與一事不可信。法官認為，相關病歷僅能證明許父曾有頭昏、跌倒或靜脈血栓等情形，無法證明他在2022年間已無法行走，也不足以推翻鄭男證詞。

法官認定，鄭男與許家姊弟沒有利害關係，證詞也與秘書說法相符，足認許母、許父在世時，這筆債權均交由許姓弟弟處理；許父取得1000萬元債權後，又明確指定鄭男向兒子還款，真意應是將債權贈與兒子。因此認定1000萬元已合法清償，2名姊姊請求各返還333萬3333元無理由，判2人敗訴。