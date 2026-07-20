「白狼」 張安樂兒子張瑋通緝 兒媳王姝茵銀行法判刑1年7月定讞

「白狼」張安樂的兒媳婦王姝茵。圖／聯合報系資料照 統促黨主席「白狼」張安樂的兒子張瑋經營「華夏大地」旅行社涉驗資不實及侵占資產，最高法院將張瑋依違反商業會計法8罪各處可易科罰金之刑2到4月，另業務侵占罪判刑1年，張瑋未到案執行被通緝；「白狼」兒媳婦王姝茵同案判可易科罰金刑10月，緩刑4年確定，王女被訴違反銀行法部分，最高法院判她有期徒刑1年7月，犯罪所得24萬46元沒收確定。

張安樂幫助逃漏稅捐等罪，一審可易科罰金之刑8個月，未上訴已確定，至於他被控違反政治獻金法及業務侵占部分，因無法證明犯罪，一、二審都判無罪，檢未上訴已無罪確定。

本案源於張安樂涉嫌收受大陸金援來台發展組織犯罪，遭檢方連同兒子張瑋，兒媳王姝茵等人依違反政治獻金法、偽造文書、業務侵占及幫助逃漏稅罪起訴。

檢方指控，2010年張瑋經營的「華夏大地」旅行社辦理登記時，涉驗資不實，且張瑋與張安樂、王姝茵聯合侵占旅行社的資產，並業務登載不實，張瑋、王姝茵以旅行社名義承租小貨車，交由統促黨黨工無償調度，則違反稅捐稽徵法。

王姝茵2015年1月至12月間止，先後在大陸地區支付人民幣予黃姓民眾，黃透過其父黃各匯款至王姝茵銀行帳戶，而以此方式從事非法辦理國內外匯兌業務，王姝茵經手的匯兌金額共計1507萬1055元，她並從中賺取每兌換1元人民幣0.081元新台幣的匯差所得，合計獲犯罪所得24萬46元。