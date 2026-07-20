高壓加班釀職災！入職不到4月腦中風 品牌副理控酒商判賠千萬

羅姓女子2019年在葡萄酒代理商公司擔任品牌副理，不到4個月就在工作中暈倒送醫，被診斷出急性腦中風，復健後仍有急性腦梗塞、完全性失語症，她控訴酒商要求盡速熟悉酒類知識且賦予過量工作導致患病，向法院請求給付職災賠償，士林地院審理後判賠1228萬2883元。

羅女指控，她2019年3月4日起在該葡萄酒代理商公司擔任品牌副理，負責品牌行銷、銷售規劃、口譯、管理等，約定月薪5萬5000元，保障年薪14月。

她原本對相關領域不熟悉，但公司要求羅短時間即刻上手，交付多項活動，使她長期處於工時極長、壓力極大狀態，2019年6月27日上班時突暈倒，經三軍總醫院診斷為急性腦中風，住院治療至同年7月6日出院，持續就診復健後，仍患有大腦中動脈急性腦梗塞、併完全性失語症。

經臺大醫院評估，羅於發病前1月加班時數逾100小時，發病日至發病前2至4個月，月平均加班時數逾80小時，發病前至少連續17天未休假，並需於假日參加公司指派的課程及考試，工作壓力極大，故判定羅長期工作負荷與相關疾病有相當因果關係；相關診斷證明書及職業傷病評估報告書建議認定羅的疾病為職業病，勞保局也核定羅患有職業病。

羅主張，被告酒商違反勞動基準法，因而促發羅患病，自有過失，且未作必要預防，使羅遭受危害，應賠償羅醫療費29萬1093元、就診交通費1萬1780元、看護費2萬元、勞動力減損1476萬9219元、精神慰撫金100萬元，共1609萬2902元；扣除酒商主張抵充的40個月工資補償220萬元，仍應給付1389萬2092元。

酒商則表示，羅任職副理至發病前，依公司規定申准的加班時數僅有49小時，其出勤打卡紀錄顯示的其餘177小時加班時數，依法至多僅具推定效力，不足以證明羅確有服勤及加班。且羅主張其餘未出勤打卡的181.5小時加班時數，如自行研讀葡萄酒文獻資料、非上班時間處理聯繫事宜等，皆為個人行為，非公司要求。羅參加的進修課程也只是公司鼓勵員工報名，不應列為加班時數，主張羅患病與加班行為欠缺相當因果關係。

酒商也提出，台北榮總鑑定結果認定羅的情況不符合過勞指引，羅所提出的傷病報告書違背職業病判斷流程，僅依羅丹方提供的工時資料做結論，未通盤考量病發前一切情狀，更未徵詢酒商及同事意見，相關核定也欠缺具體佐證，難認羅的疾病屬職業病。

酒商指出，羅就職短短4個月，工作量與其他同等職務人員無異，羅從未反應有工時過長、負荷過重情形，相關加班行為是羅個人行為，酒商也曾透過同事請羅休息，但羅執意不聽，羅自身也有過失，盼法院駁回羅的告訴及假執行聲請。

法院認定，羅替酒商舉辦活動，事前場布及事後整理皆算工作時間；酒商希望羅盡速了解葡萄酒並不住課程費用，讓羅在假日參加品酒課程；相關LINE對話紀錄顯示，羅下班後雇主仍有交辦事項；羅先前無高血壓、糖尿病、心臟病、中風病史，也無吸菸飲酒紀錄，以發病時體檢報告預測10年內中風機率僅5%。

羅雖2019年3月4日剛入職，但酒商在同年3月22日、23日、28日、5月8日、6月4日至6日酒、6月15日、6月17日18日、6月27日皆舉辦，羅必須盡速吸收酒類知識、籌畫活動、進行外文即席口譯，相關酒類活動時間多為晚上或假日，公司明確請求參加進修課程，一般勞工難以拒絕，加上通勤等因素，致羅假日休息時間不足。

考量羅曾在身體不適經同事建議就診時執意持續加班工作等過失，及酒商主張得抵充的金額，士林地院判酒商應給付羅1228萬2883元，羅的其餘之訴及假執行聲請駁回。