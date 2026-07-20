趁重病奪750萬房產？親友好心還債反被告 結局大逆轉

新竹林男無力清償房貸、信貸，親友林女與家人為助他東山再起，以750萬元買下他的房產，並代償多筆債務，不料林男事後反悔，指控林女趁他重病逼簽空白合約，還少付325萬元價金，連同利息求償488萬餘元。新竹地院認定林女實際支付逾814萬元，判林男敗訴。

林男主張，2016年9月9日他因重病、神智不清，被林女逼迫在空白的不動產買賣契約上簽名，林女事後將新竹縣一處房產以750萬元買下，同月20日過戶至自己名下。

林男指出，750萬元價金包括簽約款100萬元、完稅款425萬元及尾款225萬元，但林女未支付簽約款及尾款；林女雖曾匯款54萬5120元，款項隨後又遭提領、轉出，用來抵銷225萬元尾款的債務協議書也是他被逼簽名，因此要求林女給付325萬元及利息，合計488萬3333元。

林女反駁，雙方確實合意買賣房屋，她陸續替林男支付強制執行費、銀行本金利息、雜費，並以425萬4850元代償房貸，另匯款54萬5120元，尾款225萬元以債務抵銷，之後又代償65萬元信用貸款，合計支付814萬7962元，已超過750萬元房價。

法官認為，林男過去曾指控林女偽造同一份買賣契約，但法院已認定他簽約時人在現場並親自簽名，林女並無偽造行為。林男此次一方面稱契約遭偽造，一方面又依該契約追討價金，主張前後矛盾。

法官另認定，林女提出匯款及代償房貸等資料，足認支付金額已超過房價；林男所稱54萬5120元遭林女盜領，先前也因無法舉證而敗訴確定。因此認定林女已付清價金，駁回林男488萬3333元請求，全案可上訴。